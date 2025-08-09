Disco Shanthi Comeback: 28 साल का ब्रेक खत्म, ‘बुलेट’ से एक्टिंग की दुनिया में लौट रहीं हैं एक्ट्रेस डिस्को शांति श्रीहरि

चेन्नई: 80 और 90 के दशक में तमिल फिल्म उद्योग की लोकप्रिय अभिनेत्री डिस्को शांति श्रीहरि ने लगभग 28 साल से कोई फिल्म नहीं की।

मगर अब वे निर्देशक इनासी पांडियन की सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म 'बुलेट' से तमिल सिनेमा में वापसी करने जा रही हैं। इस फिल्म में मशहूर एक्टर राघव लॉरेंस और उनके भाई एल्विन मुख्य भूमिका में हैं।

1997 के बाद से फिल्मों में अभिनय नहीं करने वाली शांति ने इस फिल्म में एक भविष्य बताने वाली महिला की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का टीजर शुक्रवार को अभिनेता विशाल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया।

खास बात ये है कि इसके टीजर की शुरुआत डिस्को शांति के इस डायलॉग से होती है, "हमारे जीवन में घटित होने वाली हर त्रासदी निश्चित रूप से दुनिया में कभी न कभी घटित हुई होगी।"

इसके बाद नायिका हीरो से कहती, "बचपन से ही मुझे जो भी चाहिए था, वो मुझे कभी नहीं मिला। मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती।"

इसके बाद शुरू होता है रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला, जिसके कारण नायक और उसके दोस्त उस जगह से भाग जाते हैं। टीजर देखकर ऐसा लगता है कि ये कमाल की सुपरनैचुरल थ्रिलर मूवी होगी।

इनासी पांडियन ने इसके बारे में बात करते हुए कहा, "यह एक पूरी तरह से सुपर-नेचुरल एक्शन थ्रिलर है। दर्शकों तक इसे पहुंचाने के लिए टीजर ने अच्छा काम किया है। मैं इस कहानी को अपनी पहली फिल्म के रूप में निर्देशित करने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से यह संभव नहीं हो सका। इसलिए मैंने इसे अपनी दूसरी फिल्म के रूप में बनाया है। निर्माता कथिरेसन को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद।"

यह फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में एक साथ बनाई जा रही है। 'डेमोंटे कॉलोनी' और 'डायरी' जैसी फिल्मों के सिनेमेटोग्राफर अरविंद सिंह ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की है। वदिवेल विमलराज ने इसकी एडिटिंग की है।

फिल्म की शूटिंग चेन्नई, तेनकासी और केरल समेत कई जगहों पर हुई है। इस मूवी में वैशाली राज, सुनील, अरविंद आकाश, काली वेंकट, रंगराज पांडे, आर. सुंदरराजन, चाम्स, शिवा शारा, केपीवाई विनोथ और वीजे थानिकाई अना सेंद्रायन जैसे कलाकार हैं।