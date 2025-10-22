मनोरंजन

Sujeeth director : 'दे कॉल हिम ओजी' के निर्माता दानय्या के साथ कोई मतभेद नहीं : सुजीत

सुजीत बोले, ‘ओजी’ के निर्माता दानय्या संग कोई विवाद नहीं, सब अफवाहें हैं
Oct 23, 2025, 05:01 AM
चेन्नई: बहुत दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि 'दे कॉल हिम ओजी' के निर्देशक सुजीत और उसके प्रोड्यूसर दानय्या के बीच अनबन चल रही है। इसकी अलग-अलग वजह भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं।

इन सारी खबरों को गलत बताते हुए अब निर्देशक सुजीत ने स्पष्ट किया है कि दोनों के बीच सबकुछ ठीक है। निर्देशक सुजीत की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। इसमें फेमस अभिनेता पवन कल्याण ने लीड रोल प्ले किया है।

अपनी एक्स टाइमलाइन पर एक बयान जारी करते हुए निर्देशक सुजीत ने इस विवाद पर विराम लगा दिया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग सही मायने में समझते हैं कि एक फिल्म को शुरू से अंत तक कैसे आगे बढ़ाया जाता है। मेरे निर्माता और टीम ने 'ओजी' के लिए जो विश्वास और दृढ़ता दिखाई, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यही आज इस फिल्म को उसकी ताकत देता है।"

उन्होंने आगे लिखा, "यह सफर किसी के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन हर कदम समर्पण से भरा था। आइए इस प्रक्रिया का सम्मान बनाए रखें। पवन कल्याण और ओजी को फैंस का असीम प्यार इसे सार्थक बनाता है। दानय्या के अटूट समर्थन व विश्वास के लिए हृदय से आभारी। प्यार, सम्मान और कृतज्ञता के साथ।"

सुजीत का यह बयान उन अफवाहों के बाद आया है जिनमें कहा जा रहा था कि निर्माता से मतभेद के चलते निर्देशक ने फिल्म पूरी करने के लिए अपने पारिश्रमिक का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है।

यह पहली बार नहीं है जब सुजीत ने निर्माता दानय्या को फिल्म बनाने में उनके सहयोग का श्रेय दिया है। इससे पहले फिल्म की रिलीज से ठीक पहले निर्देशक ने एक धन्यवाद नोट लिखा था।

‘दे कॉल हिम ओजी’ में इमरान हाशमी, प्रियंका अरुल मोहन, प्रकाश राज और श्रेया रेड्डी जैसे कलाकार थे। डीवीवी दानय्या और कल्याण दासारी ने इसे मिलकर डीवीवी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया था। यह फिल्म 25 सितंबर को रिलीज हुई थी।

 

 

 

