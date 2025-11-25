मनोरंजन

Dining With The Kapoors : रिद्धिमा ने शेयर किया 'डाइनिंग विद द कपूर्स' का बीटीएस मोमेंट, कहा- 'हमेशा साथ-साथ'

नेटफ्लिक्स पर ‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ में कपूर फैमिली की झलक
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 25, 2025, 05:05 PM
रिद्धिमा ने शेयर किया 'डाइनिंग विद द कपूर्स' का बीटीएस मोमेंट, कहा- 'हमेशा साथ-साथ'

मुंबई: कपूर खानदान ने बॉलीवुड में कई दशकों से राज किया है। वहीं, इनके खाने के शौक और जिंदगी के पलों को जीवंत करते हुए नेटफ्लिक्स ने कपूर फैमिली की नई डॉक्यूमेंट्री 'डाइनिंग विद द कपूर्स' 21 नवंबर से स्ट्रीम की है।

शो का बीटीएस मोमेंट रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें उनके साथ नीतू कपूर और रीमा जैन नजर आ रही हैं। रिद्धिमा ने लिखा, "हम हमेशा साथ-साथ हैं। हर समय एक-दूसरे का साथ देते हुए।"

रिद्धिमा की पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रही है। कई यूजर्स पोस्ट पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

बता दें कि शो में करिश्मा कपूर, करीना कपूर, जहान कपूर, अगस्त्य नंदा, आदर जैन, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर, बबीता कपूर, रणबीर कपूर, अरमान जैन, नव्या नवेली नंदा समेत कई लोग नजर आ रहे हैं।

रिद्धिमा की बात करें तो उन्होंने कपूर खानदान से होने के बावजूद अपना करियर एक सफल ज्वेलरी और फैशन डिजाइनर और एक बिजनेसवुमन के तौर पर स्थापित किया। उन्होंने 2006 में दिल्ली के व्यवसायी भरत साहनी से शादी की और उनकी एक बेटी समारा है।

हालाकि, रिद्धिमा ने मनोरंजन की दुनिया में ओटीटी शो 'फैबुलस लाइव्स वर्सेज बॉलीवुड वाइव्स' से कदम रख चुकी हैं और वह जल्द ही नीतू कपूर और कपिल शर्मा के साथ फिल्म 'डीकेएस' में अभिनय करती नजर आएंगी। इस फिल्म की शूटिंग शिमला के खूबसूरत लोकेशन्स पर हुई है। फिल्म के निर्देशक आशीष आर. मोहन हैं।

अभिनेत्री नीतू कपूर की बतौर लीड एक्ट्रेस पहली फिल्म 'रिक्शावाला' (1973) थी। इसमें वह रणधीर कपूर के साथ नजर आई थीं। उन्होंने 'यादों की बारात', 'रफूचक्कर', 'दीवार', 'परवरिश', 'जानी दुश्मन', 'काला पत्थर', 'खेल खेल में', 'अमर अकबर एंथनी', 'याराना', 'धरम वीर', और 'कभी कभी' जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया।

1983 में 'गंगा मेरी मां' के बाद उन्होंने अभिनय से ब्रेक लिया और 30 साल बाद 2009 में 'लव आज कल' से कमबैक किया। उनकी हालिया फिल्म 'जुगजुग जियो' थी।

--आईएएनएस

 

Celebrity Lifestylepopular cultureBollywood familiesOTT entertainmentKapoor Familyfilm industry legacynetflix shows

Related posts

Loading...

More from author

Loading...