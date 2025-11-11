Dinesh Lal Yadav : 'गोवर्धन' का धमाकेदार गाना 'गोरी के पातर कमरिया' हुआ आउट

मुंबई: भोजपुरी सिनेमा के जाने-माने गायक और अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'गोवर्धन' का नया गाना 'गोरी के पातर कमरिया' मंगलवार को रिलीज हो गया है।

मेकर्स ने गाना रिलीज होने की जानकारी इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने गाना रिलीज कर कैप्शन दिया, "गाना 'गोरी के पातर कमरिया' अब आधिकारिक रूप से यूट्यूब पर रिलीज हो गया है।"

गाने को दिनेश लाल यादव और मेघाश्री ने गाया है और इसके लिरिक्स अरविंद तिवारी ने दिए हैं। वहीं, म्यूजिक छोटे बाबा ने तैयार किया है।

यह पारंपरिक भोजपुरी गीत वहां की संस्कृति की खूबसूरती को बखूबी से दर्शाता है। गाने में प्यार, सादगी और गोवर्धन की सुंदर यात्रा को दिखाया गया है।

मंजुल ठाकुर द्वारा निर्देशित फिल्म में सामाजिक कहानी को दर्शाया गया है। उन्होंने इस फिल्म में भी परंपरा, प्यार और गहराई को दिखाया है।

फिल्म का निर्माण जयंत घोष और रिया घोष ने किया है। इस फिल्म में निरहुआ के साथ अभिनेत्री मेघाश्री मुख्य भूमिका में हैं। दोनों की जोड़ी पहले भी दर्शकों का दिल जीत चुकी है और इस बार भी उनकी केमिस्ट्री को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। हालांकि, मेकर्स ने फिल्म के रिलीज की घोषणा नहीं की है।

दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' अभिनेता, गायक, निर्माता और राजनेता हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गायन से की थी और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आज एक अभिनेता के तौर पर अपना करियर स्थापित किया। अभिनेता का सबसे पहला एल्बम 'निरहुआ सटल रहे' था। इसके बाद उन्होंने कई गाने गाए।

दिनेश लाल यादव ने 'निरहुआ रिक्शावाला' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने कई हिट फिल्में दीं और साथ ही वे 'निरहुआ एंटरटेनमेंट' नामक प्रोडक्शन हाउस के मालिक भी हैं।

अभिनेता की हालिया रिलीज फिल्म 'बलमा बड़ा नादान-2' है। फिल्म का निर्देशन महमूद आलम ने किया है। इसमें निरहुआ के साथ ऋचा दीक्षित, संजय पांडे और पुष्पा वर्मा जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

--आईएएनएस