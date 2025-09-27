मनोरंजन

Nirahua Bihar Song : बिहार चुनाव को लेकर निरहुआ ने रिलीज किया चुनावी गीत, छा गया 'रफ्तार पकड़ लिहले बा बिहार'

Sep 27, 2025, 06:35 AM
नई दिल्ली: भोजपुरी अभिनेता, गायक और आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' लगातार आजमगढ़ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब वह बिहार की राजनीति में भी सक्रिय हो गए हैं।

बिहार में चुनावी माहौल गर्म है क्योंकि नवंबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में निरहुआ ने नया चुनावी गीत रिलीज कर दिया है, जो रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर वाहवाही लूट रहा है।

निरहुआ ने इंस्टाग्राम पर "रफ्तार पकड़ लिहले बा बिहार" चुनावी गीत रिलीज किया है जिसमें एक्टर ने एनडीए सरकार के कामों का जिक्र किया है और बिहार के बदलते स्वरूप का श्रेय एनडीए सरकार को दिया है। गीत की टैगलाइन है "रफ्तार पकड़ लिहले बा बिहार, नई पीढ़ी का नया है बिहार।" चुनावी गीत में निरहुआ खुद ट्रक ड्राइवर बने हैं।

चुनावी गीत को इंस्टाग्राम पर शेयर कर एक्टर ने लिखा, "बिहार में युवाओं के सपने हो रहे साकार! रोजगार के नए अवसर और विकास की रफ्तार, एनडीए सरकार के साथ।"

बता दें कि निरहुआ एनडीए सरकार का हिस्सा है। साल 2019 में एक्टर आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव से हार गए थे, लेकिन 2022 के उपचुनावों में एक्टर ने आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2024 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से निरहुआ और धर्मेंद्र यादव का मुकाबला हुआ और निरहुआ को हार का मुंह देखना पड़ा। हार के बाद भी एक्टर आजमगढ़ की जनता के लिए हर संभव कार्य करते हैं।

काम की बात करें तो निरहुआ भोजपुरी में भी लगातार काम कर रहे हैं। एक्टर ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जीवनी पर बनी फिल्म 'अजय द अनटोल्ड स्टोरी' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

एक्टर की 'मेरे हसबैंड की शादी', 'गोवर्धन' और 'बलमा बड़ा नादान-2' रिलीज हो चुकी हैं, जबकि एक्टर की 'हे राम' और 'पटना से पाकिस्तान-2' फिल्म रिलीज होने वाली हैं।

 

 

