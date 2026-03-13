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Diljit Dosanjh Latest Movie : इम्तियाज अली की दूसरी फिल्म से और 'चमकीला' होगा दिलजीत दोसांझ का करियर

दिलजीत दोसांझ और इम्तियाज अली की जोड़ी लेकर आ रही है एक भावनात्मक लव स्टोरी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 13, 2026, 11:21 AM
इम्तियाज अली की दूसरी फिल्म से और 'चमकीला' होगा दिलजीत दोसांझ का करियर

नई दिल्ली: पंजाबी अभिनेता व गायक दिलजीत दोसांझ के गानों के दीवानों की कमी नहीं है और वे धीरे-धीरे ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं।

इसी के इतर, उनका एक्टिंग करियर थोड़ा धीमा है। सिंगर बॉलीवुड और क्षेत्रीय पंजाबी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं लेकिन बतौर मुख्य अभिनेता सफलता कम मिली है। ऐसे में इम्तियाज अली की दूसरी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' से दर्शकों को बहुत उम्मीदें हैं कि इस फिल्म के जरिए पर्दे पर अभिनय की अनोखी क्षमता देखने को मिल सकेगी।

इम्तियाज अली की दूसरी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का टीजर आज ही रिलीज हुआ है, जिसमें दिलजीत की आवाज और स्टोरीटेलिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनकी आवाज में एक रूहानियत और हर सीन में प्यार की तड़प देखने मिल रही है, जिसे वे खुद भी महसूस कर पा रहे हैं। फिल्म में शरवरी और वेदांग रैना भी है लेकिन हर किरदार की एक अनोखी कहानी है।

दिलजीत दोसांझ ने कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया है, जिसमें जट्ट एंड जूलिएट, जिहने मेरा दिल लुटया, अम्बरसरिया, जोड़ी, और फिलौरी शामिल है लेकिन इम्तियाज अली मोहब्बत को नया आयाम देने के लिए जाने जाते हैं। निर्देशक 'जब मी मेट', 'लव आजकल', 'रॉकस्टार' और 'लैला-मंजनू' जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सिंगर का फिल्मी करियर इम्तियाज अली की वजह से और अधिक चमकीला हो सकता है।

इससे पहले दोनों ने 'अमर सिंह चमकीला' नाम की फिल्म भी की थी। अमर सिंह चमकीला एक बायोपिक थी और लोक गायक अमर सिंह चमकीला के जीवन के संघर्ष, सक्सेस, और हत्या पर आधारित थी। फिल्म को सीधा ओटीटी पर रिलीज किया गया और फिल्म को विवादों का सामना करना पड़ा। अमर सिंह चमकीला की पहली पत्नी गुरमेल कौर और उनकी बेटी अमनदीप ने फिल्म पर असंतोष जताया। हालांकि फिल्म विवादों के बाद भी अभिनेता को इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था लेकिन अभिनेता अवॉर्ड लेने से चूक गए।

अब दर्शकों को दोबारा इम्तियाज अली और दिलजीत दोसांझ के सहयोग से पर्दे पर 'मैं वापस आऊंगा' के जरिए भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय पनप रही लवस्टोरी देखने को मिलेगी, जिसमें प्यार और तड़प दोनों हैं। फिल्म की पहली झलक ही बहुत प्रॉमिसिंग है और ऐसे में दिलजीत दोसांझ को सिनेमा में एक गंभीर अभिनेता के तौर पर खुद को साबित करने में मदद मिलेगी।

--आईएएनएस

 

 

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