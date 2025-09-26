Aura Tour Malaysia : मलेशिया की सड़कों पर दिखा दिलजीत सिंह का देसी अंदाज, फैंस के साथ की खूब मस्ती

मुंबई: सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी कला और काम के जरिए लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्हें इम्तियाज अली की फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' के लिए एमी अवॉर्ड्स में नॉमिनेशन मिला, जो उनके करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके साथ ही, उन्होंने अपना 'औरा टूर' भी शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने मलेशिया के कुआलालंपुर से की है।

यह टूर उनके संगीत प्रेमियों के लिए एक खास मौका है, जहां वे लाइव परफॉर्मेंस के जरिए अपने गानों से लोगों को जोड़ते हैं।

इस टूर के पहले कॉन्सर्ट के बाद, दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार ब्लॉग वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें वह कुआलालंपुर की सड़कों पर घूमते, फैंस से मिलते और स्थानीय संस्कृति का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। वीडियो की शुरुआत में दिलजीत रात के समय में कुआलालंपुर की सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वह पेट्रोनास ट्विन टावर्स के पास खड़े होकर फोटो क्लिक करवाते हैं और मस्ती करते हुए गाना गाते हैं, 'ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है।' इसके बाद वह मजाक में कहते हैं, 'भागो नहीं तो ट्विन टावर की बत्ती बंद हो जाएगी।'

वीडियो में उनका फनी स्टाइल फैंस को काफी हंसा रहा है। वीडियो में वह कई भारतीय फैंस से घिरे आते हैं, जो उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए काफी उत्सुक दिखते हैं। दिलजीत बड़े ही प्यार से सबके साथ सेल्फी लेते हैं और बातचीत करते हैं। एक महिला फैन दिलजीत को देख काफी सरप्राइज हो जाती है और बोलती है, 'असली हो न?' इस पर दिलजीत हंसते हुए जवाब देते हैं, 'हां जी, असली ही है।'

वीडियो में वह कुआलालंपुर के एक खास आयोजन 'ड्यूरियन फेस्ट' में पहुंचे हैं, जिसे वे मजाक में 'ड्यूरियन' के बजाय 'दूरियां' कहते हैं। वह बताते हैं कि ड्यूरियन फल को परंपरा के अनुसार खाने के लिए ग्लव्स पहनना जरूरी होता है क्योंकि इसकी गंध बहुत तेज होती है। वह ग्लव्स पहनकर इस फल का स्वाद लेते हैं, लेकिन उन्हें यह बिलकुल भी पसंद नहीं आता। उनके साथ टीम के कुछ सदस्य भी इस फल को चखते हैं और उन्हें भी यह स्वाद कुछ खास अच्छा नहीं लगता।

इस पर दिलजीत कहते हैं कि हर किसी का स्वाद अलग होता है और हो सकता है कि यह पहली बार चखने की वजह से हमें पसंद न आया हो।

ड्यूरियन फल के अनुभव के बाद वे एक कंगारू के पोस्टर के साथ भी तस्वीर खिंचवाते हैं। आखिर में दिलजीत अपने अगले कॉन्सर्ट की जानकारी देते हुए बताते हैं कि उनका अगला स्टॉप हॉन्ग-कॉन्ग है, जहां वे फिर से फैंस के साथ मस्ती करने और अपने संगीत का जादू बिखेरने वाले हैं।