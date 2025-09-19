Diana Penty OTT Debut : कैजुअल लुक में दिखीं डायना पेंटी, डेनिम स्कर्ट-टॉप में तस्वीरें की पोस्ट

मुंबई: अभिनेत्री डायना पेंटी इन दिनों अपने ओटीटी डेब्यू वेब सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की हैं।

इन तस्वीरों में डायना ने ब्लू डेनिम स्कर्ट-टॉप पहना, जो उनके स्लिम फिगर को परफेक्टली हाइलाइट कर रहा है। लुक को और भी आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने मिनिमल मेकअप किया है, जो उनकी सादगी भरी खूबसूरती को उभार रहा है। वहीं, कानों में बड़े-बड़े ईयरिंग से उनका कैजुअल लुक और भी आकर्षक बन गया है।

तस्वीरों की बात करें तो पहली तस्वीर में वह स्कर्ट की डेंट स्माइल के साथ कैमरे को देखते हुए पोज दे रही हैं। दूसरी में वह कमर में हाथ रखकर स्टाइलिश अंदाज में मुड़ते हुए देख रही हैं। तीसरी तस्वीर में डायना सीधे कैमरे की ओर देख रही हैं। बाकी तस्वीरों में वह अलग-अलग एंगल्स से पोज देती नजर आ रही हैं, कभी लेग्स क्रॉस करके सीढ़ियों पर, तो कभी वॉल के सहारे लीन होकर।

तस्वीरों को पोस्ट कर अभिनेत्री ने लंबा-चौड़ा कैप्शन लिखने की जगह बस ब्लू कलर का हार्ट इमोजी ऐड किया है, जो कि उनके ड्रेस से मेल खा रहा है।

उनकी इस तस्वीरों को कई यूजर ने लाइक किया है और फैंस ने 'ब्यूटीफुल' और 'गॉर्जियस' जैसे कमेंट किए हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी हालिया रिलीज वेब सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' है, जिसमें उनके साथ तमन्ना भाटिया, श्वेता तिवारी, जावेद जाफरी, नकुल मेहता, नीरज काबी, सूफी मोतीवाला, और रणविजय सिंह जैसे स्टार्स शामिल हैं।

'डू यू वाना पार्टनर' की कहानी दो सहेलियों के ईर्द-गिर्द घूमती है, जो खुद का अल्कोहल ब्रांड लॉन्च करने के लिए पार्टनर बन जाती हैं। इन्हीं में से एक सहेली का रोल डायना पेंटी प्ले कर रही हैं। यह सीरीज उनकी ओटीटी डेब्यू सीरीज भी है। सीरीज 12 सितंबर से स्ट्रीम हो रही है।