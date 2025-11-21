Diana HaydenStory : अपने ही देश में रंगभेद का शिकार हुई थीं मिस वर्ल्ड डायना हेडन, त्रिपुरा के पूर्व सीएम हो होना पड़ा था शर्मिंदा

नई दिल्ली: मिस वर्ल्ड का खिताब जीतना मॉडलिंग कर रही हर लड़की का सपना होता है। विदेश की धरती पर अपनी खूबसूरती और बुद्धिमता से कई मॉडल भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं।

इसी लिस्ट में भारत के हैदराबाद की रहने वाली डायना हेडन का नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने साल 1997 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ये खिताब अपने नाम किया था। उनसे पहले 1994 में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था।

हैदराबाद में जन्मी और पली-बढ़ी डायना हेडन एक साधारण परिवार से आती हैं। 14 साल की उम्र से अपने माता-पिता के अलग हो जाने के बाद से ही उन्होंने छोटी-मोटी नौकरी करना शुरू कर दिया। उन्होंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी पर फोकस किया। हालांकि एक दोस्त के कहने पर उन्होंने मॉडलिंग में करियर बनाने के बारे में सोचा और अपनी मेहनत के बल पर मिस वर्ल्ड (1997) का खिताब जीता।

मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद डायना यूके चली गईं और रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स और ड्रामा स्टूडियो लंदन में एक्टिंग सीखी। उन्होंने पहले थिएटर से अपनी कला को निखारने के बारे में सोचा और दक्षिण अफ्रीका में शेक्सपियर के लिखे नाटक ओथेलो के फिल्मी वर्जन में अभिनय किया।

डायना हेडन का अभिनय उस वक्त भी बेहद पसंद किया गया और वे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी हुईं। विदेशों में थिएटर करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में हाथ आजमाया। वे 2003 में आई बॉलीवुड फिल्म 'तहजीब' में नजर आईं, जिसमें उनका रोल बहुत छोटा था, जिसके बाद वे साल 2004 में 'बस...अब' में दिखीं थीं।

साल 2012 में उन्होंने 'ए ब्यूटीफुल गाइड' नाम की किताब भी लिखी थी, जो काफी पॉपुलर हुई थी।

साल 2018 डायना के लिए ठीक नहीं रहा, क्योंकि त्रिपुरा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने एक्ट्रेस की खूबसूरती पर सवाल उठाते हुए कहा था कि डायना इंडियन ब्यूटी नहीं है, बल्कि उनकी जीत पहले से फिक्स थी। इंडियन ब्यूटी सिर्फ ऐश्वर्या राय हैं और वे (डायना) पता नहीं क्यों मिस वर्ल्ड बन गईं। इस बयान पर मॉडल ने पलटवार किया था और कहा था कि वे पहले भी भारत में रंगभेद का शिकार हुईं, लेकिन अब उन्हें फर्क पड़ना बंद हो गया है। हालांकि बाद में बिप्लब देब ने माफी भी मांग ली थी। आज डायना तीन बच्चों की मां है और बिजनेसमैन पति के साथ अमेरिका में रह रही हैं।

