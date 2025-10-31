मनोरंजन

Dia Mirza Instagram: दिया मिर्जा ने परिवार संग साथ बिताया क्वालिटी टाइम, बोलीं- अपने प्यारे लोगों के करीब रहना ही सबसे बड़ी खुशी

दीया मिर्जा ने कहा, अपने प्रियजनों संग समय बिताना जीवन की सबसे बड़ी खुशी है
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 31, 2025, 03:32 PM
दिया मिर्जा ने परिवार संग साथ बिताया क्वालिटी टाइम, बोलीं- अपने प्यारे लोगों के करीब रहना ही सबसे बड़ी खुशी

मुंबई: फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री दिया मिर्जा ने शुक्रवार को पति, फैमिली और दोस्तों संग तस्वीर पोस्ट की।

दिया ने इंस्टाग्राम पर पति संग तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "अपने प्यारे लोगों को करीब रखना और उन सबको भी, जो हमें अपने दिल के करीब रखते हैं। इस साल, हमारे आस-पास ऐसे लोग थे, जिन्होंने हमारे साथ समय बिताना चुना, और हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। कितना सौभाग्य है हमारा कि हम एक-दूसरे की जिंदगी में रोशनी भर पा रहे हैं। जो लोग हमारे साथ नहीं आ पाए, उनकी बहुत याद आई मुझे। वे इन तस्वीरों में नहीं हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि हम अपनी मस्ती में खोए हुए थे।"

अभिनेत्री का यह पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

दीया मिर्जा ने 'रहना है तेरे दिल में' से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने 'परिणीता', 'दस', 'संजू', 'लगे रहो मुन्ना भाई', और 'सलाम मुंबई' जैसी सफल फिल्मों में भी काम किया। दीया कई वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं और हाल ही में 'नादानियां' में नजर आई थीं, जिसमें वे इब्राहिम अली खान की मां के किरदार में नजर आई थीं।

सुहाना गौतम द्वारा निर्देशित फिल्म को धर्मा एंटरटेनमेंट के तहत करण जौहर, अपूर्व मेहता और सोमेन मिश्रा ने नेटफ्लिक्स में रिलीज किया गया था। यह फिल्म प्यार के कॉन्सेप्ट को एक नए मोड़ के साथ पेश करती है। इसमें इब्राहिम अली खान, खुशी कपूर के साथ अभिनेत्री महिमा चौधरी, सुनील शेट्टी, दीया मिर्जा और जुगल हंसराज भी अहम भूमिकाओं में थे। हालांकि, फिल्म दर्शकों के बीच खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी।

इससे पहले अभिनेत्री साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म काफिर में नजर आई थीं, जिसे दर्शकों से अच्छी सराहना मिली थी।

 

 

Family TimeInstagram postCelebrity LifeBollywood actressDia Mirzabollywood newsSocial Media

Related posts

Loading...

More from author

Loading...