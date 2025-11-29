मनोरंजन

Dia Mirza Post : अभिनेत्री दीया मिर्जा नेमां के जन्मदिन पर लिखा दिल छू लेने वाला पोस्ट

दीया मिर्जा ने मां के जन्मदिन पर शेयर की भावुक पोस्ट, फैंस ने दिया प्यार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 29, 2025, 05:06 PM
अभिनेत्री दीया मिर्जा नेमां के जन्मदिन पर लिखा दिल छू लेने वाला पोस्ट

मुंबई: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दीया मिर्जा ने भले ही अपने करियर में चुनिंदा फिल्में की हों, लेकिन उन्होंने उन फिल्मों से अपने प्रशंसकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। शनिवार को उन्होंने अपनी मां का जन्मदिन मनाया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर उनकी कई तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा और भावुक संदेश शेयर कर अपनी मां को दुनिया की सबसे अच्छी मां, सबसे प्यारी नानी और सबसे दयालु इंसान बताया।

अभिनेत्री ने लिखा, "जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मां। आप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा और सुरक्षित ठिकाना हैं। आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि असली प्यार क्या होता है और उसे अपने व्यवहार में कैसे लेकर आएं। आप सबसे अच्छी मां, बच्चों की सबसे प्यारी नानी और एक ऐसी इंसान हैं, जो किसी को भी अपना दोस्त बना सकती हैं।"

अभिनेत्री ने अपनी मां की खूबियों की तारीफ करते हुए लिखा, "आप हर चीज को प्यार, धैर्य और नरमी से रखती हैं। वहीं आपने मुझे सिखाया है कि देखभाल करना भी एक सुपरपावर है। आपका जीवन दया की सीख है, हंसी एक दवा जैसी है और आपका साथ घर जैसा रहता है।"

उन्होंने अपनी मां के लिए कामना करते हुए लिखा, "ईश्वर करे कि ये साल आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए। आज आपका दिन हस्ते और ढेर सारी बातें करते हुए गुजरे और हां, आज मैं आपका जन्मदिन मना रही हूं। सच कहूं तो मैं हर दिन ईश्वर से आपके लिए दुआ मांगती हूं। हैप्पी बर्थडे मम्मा!"

अभिनेत्री की पोस्ट देख फैंस और उनके साथी कलाकारों को काफी पसंद आ रही है। सब उनकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभिनेत्री विपाशा बासु ने कमेंट सेक्शन पर लिखा, "जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामानाएं आंटी।"

अभिनेत्री पिछली बार वेब सीरीज 'नादानियां' में नजर आई थीं. हालांकि यह सीरीज दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने में नाकाम रही।

--आईएएनएस

 

Celebrity LifestyleEntertainment BuzzIndian actressesEmotional Momentsbollywood newsfamily bondsSocial Media Updates

Related posts

Loading...

More from author

Loading...