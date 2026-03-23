Dhurandhar The Revenge : द रिवेंज' ने तोड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, 4 दिन में पार किया 750 करोड़ का आंकड़ा

मुंबई: रणवीर सिंह और संजय दत्त की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर कहर मचा रही है। फिल्म के किरदार तो फैंस का दिल जीत ही रहे हैं, लेकिन साथ ही कर्मिशयली भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है।

फिल्म ने चार दिनों में 750 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो 'जवान', 'पठान', और 'बाहुबली' जैसी फिल्मों के कलेक्शन से कई अधिक है।

कलेक्शन की बात करें तो 'धुरंधर: द रिवेंज' का आधिकारिक कलेक्शन आदित्य धर की कंपनी बी62 स्टूडियो की तरफ से ही शेयर किया गया है। बी62 स्टूडियो के द्वारा पेश किए आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन प्रेड- प्रीव्यू को मिलाकर 145 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि दूसरे दिन 83 करोड़, तीसरे दिन 117 करोड़ और चौथे दिन 121 करोड़ का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने भारत में 466 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। जबकि अगर ओवरसीज आंकड़ों की बात करें तो फिल्म ने विदेशों में भी अच्छा कलेक्शन किया है।

फिल्म ने विदेशी बाजार में 211 करोड़ की कमाई की है। फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो मात्र 4 दिन में फिल्म ने कुल 761 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म ने मात्र 4 दिनों में ही बाहुबली की कुल कमाई का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सैकनिल्क के मुताबिक बाहुबली ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 650 करोड़ रुपए की थी। यह कलेक्शन फिल्म के ग्लोबल कलेक्शन को मिलाकर बताया गया था लेकिन 'धुरंधर: द रिवेंज' ने मात्र 4 दिन में बाहुबली के आंकड़ों को ध्वस्त कर दिया।

अगर फिल्म की रफ्तार ऐसे ही आगे बढ़ती रहती तो जल्द ही फिल्म अल्लू-अर्जुन की 'पुष्पा' का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी।

बता दें कि फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई थी और रिलीज से पहले 18 मार्च को फिल्म का पेड- प्रीव्यू भी रखा गया। फिल्म की अवधि लंबी होने के बाद भी दर्शक फिल्म पर ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं। रणवीर सिंह के अभिनय की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है क्योंकि फिल्म के पहले भाग की तुलना में अभिनेता के किरदार का दूसरे पार्ट में जलवा देखने को मिल रहा है।

--आईएएनएस