Dhurandhar Movie Review : 'धुरंधर' पब्लिक रिव्यू : दर्शकों को पसंद आई फिल्म, जानें जनता ने क्या कहा

मुंबई: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन स्टारर फिल्म 'धुरंधर' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।

सोशल मीडिया पर फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हालांकि कहा गया कि फिल्म काफी लंबी है, जो थोड़ा बोर कर सकती है, लेकिन लगता है कि फिल्म की लंबी अवधि का फैंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और वे फिल्म को सुपरहिट बता रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि फिल्म देखने के बाद दर्शकों का क्या कहना है।

फिल्म देखकर आए एक दर्शक ने बताया कि फिल्म भले ही लंबी है लेकिन ये बोर नहीं करती। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "फिल्म में 26/11 के सीन को दिखाया गया है और फिल्म को उस घटना से जोड़ने की कोशिश की है। फिल्म भले ही लंबी है लेकिन सीन ऐसे हैं कि पता ही नहीं चला फिल्म कब पूरी हो गई। फिल्म में एक्शन के साथ-साथ रणवीर सिंह की प्यारी सी लव स्टोरी भी दिखाई गई है, मतलब आप फिल्म से बोर नहीं होंगे।

एक अन्य दर्शक ने बताया कि भले ही फिल्म में एक साथ बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन हर एक्टर ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है और सभी के बीच एक कहानी है, जो उन्हें एक दूसरे से जुड़ी है। फिल्म बहुत अच्छी है और 26/11 ताज हमले पर बनाई गई है। हम परिवार के साथ फिल्म को देखने के लिए आए थे, हमें मजा आया फिल्म देखकर।

एक महिला दर्शक ने बताया कि फिल्म के पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक सस्पेंस बनाने की कोशिश की गई। सीन के बाद नए सस्पेंस ने फिल्म को पूरा देखने के लिए मजबूर कर दिया। फिल्म में आर माधवन का रोल सबसे ज्यादा अच्छा है क्योंकि जितनी बार वे दिखे, कुछ न कुछ सस्पेंस लेकर आए। अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म में कलाकारों के लिए पाकिस्तानी किरदार निभाना मुश्किल रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से अक्षय खन्ना ने अपना रोल प्ले किया है, वह शानदार है। उनके एक्सप्रेशन, डायलॉग और आंसुओं तक ने सीन में जान डाल दी।

बता दें कि फिल्म 'धुरंधर' का निर्माण आदित्य धर ने किया है, जो पहले ही आर्टिकल 370 और उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्में बना चुके हैं। उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक साल 2019 की हिट फिल्मों में शुमार थी और फिल्म का कलेक्शन भी दमदार रहा था, लेकिन अब ये देखना होगा कि फिल्म धुरंधर पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग करती है।

--आईएएनएस