मनोरंजन

Dharmendra Demise News : धर्मेंद्र देओल के निधन से टूटे शत्रुघ्न सिन्हा, कहा- संजोने के लिए बहुत सारी खूबसूरत यादें

धर्मेंद्र के निधन पर शत्रुघ्न सिन्हा टूटे, सोशल मीडिया पर भावुक श्रद्धांजलि
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 25, 2025, 05:13 PM
धर्मेंद्र देओल के निधन से टूटे शत्रुघ्न सिन्हा, कहा- संजोने के लिए बहुत सारी खूबसूरत यादें

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और मोस्ट हैंडसम मैन धर्मेंद्र देओल ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनका जाना हिंदी सिनेमा के एक युग के खत्म होने जैसा है।

राजनेता से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक सोशल मीडिया पर सोमवार से ही अभिनेता के जाने पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। अब उनके करीबी शत्रुघ्न सिन्हा एक्टर के निधन पर टूट गए हैं और अपना दर्द सोशल मीडिया के जरिए जाहिर किया है।

शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ फोटोज पोस्ट की हैं। उन्होंने दर्द बयां करते हुए लिखा, "हमारे प्यारे पारिवारिक मित्र, हमारे बड़े भाई के दुखद निधन से बेहद दुखी हूं। धर्म जी, सौभाग्य से, हमारे पास संजोने के लिए खूबसूरत यादें हैं क्योंकि हमने साथ में कई फिल्में कीं। एक सच्चे दिग्गज, एक बेहद नेक और दयालु इंसान। इस कठिन समय में हेमा मालिनी के परिवार, दोस्तों, शुभचिंतकों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना और शक्ति।

ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी एक्टर धर्मेंद्र से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने बताया था कि एक्टर की हालत स्थिर है और वे उन्हें देखकर मुस्कुराए भी थे।

बता दें कि जब शत्रुघ्न सिन्हा ने हिंदी सिनेमा में कदम भी नहीं रखा था, तब तक धर्मेंद्र देओल हिंदी सिनेमा के बड़े सितारे बन चुके थे। शत्रुघ्न को लगता था कि जब तक धर्मेंद्र देओल जैसे एक्टर हैं, तब तक उन्हें हिंदी सिनेमा में कौन ही पूछेगा। कपिल शर्मा शो में अपने और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात का किस्सा शेयर कर एक्टर ने बताया था कि जब हम लोग पहली बार मिले थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि धर्मेंद्र जी से कैसे बात करूं और क्या बात करूं।

उन्होंने आगे कहा कि मैंने उनसे सवाल किया कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, कौन सा तेल लगाते हैं। उन्होंने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, "मैं तेल ही नहीं लगाता।" अब शत्रुघ्न सिन्हा झेंप गए और फिर सोच में पड़ गए कि क्या पूछा जाए।

धर्मेंद्र देओल और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। दोनों अभिनेता 'नसीब', 'जीने नहीं दूंगा', 'लोहा' और 'ज़लज़ला' जैसी फिल्मों में दिखे थे।

--आईएएनएस

 

 

film industry lossLegendary actorShatrughan Sinha reactionDharmendra deathCelebrity condolencesBollywood tributeHindi cinema news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...