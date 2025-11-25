मनोरंजन

Dharmendra Demise : धर्मेंद्र जी का जाना मनोरंजन जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है: अनिल रस्तोगी

धर्मेंद्र के निधन पर अनिल रस्तोगी बोले– बॉलीवुड ने एक महानायक को खो दिया
Nov 25, 2025, 08:02 AM
लखनऊ: सोमवार को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया। इस दुखद खबर को सुनकर पूरे देश में मानो मायूसी छा गई। खबर सुनकर अभिनेता अनिल रस्तोगी ने आईएएनएस से बातचीत की।

अभिनेता अनिल रस्तोगी ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि धर्मेंद्र जी का जाना मनोरंजन जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा, "मैं इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम तो नहीं हूं, लेकिन मैंने भी फिल्मों में काम किया है और बड़े-बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है। मैं कह सकता हूं कि धर्मेंद्र जी का जाना पूरे फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है।

अभिनेता ने आगे कहा, "धरम जी ने अपनी बीमारी की वजह से कुछ समय से काम करना बंद कर दिया था, और मैंने कहीं पर पढ़ा था कि धर्मेंद्र जी ने 87-88 की उम्र में भी दो फिल्में की हैं और सुना है कि उनकी एक फिल्म अभी जल्द ही रिलीज होने वाली है, तो ये उनका जीवन था, और मैं 82 साल की उम्र में भी काम कर रहा हूं और मैं ये सोचता हूं कि मैं बहुत उम्र में काम कर रहा हूं।

उन्होंने धर्मेंद्र के अभिनय की तारीफ करते हुए आगे कहा, "सबसे अच्छी बात तो ये है कि वे अपने जमाने के शानदार हीरो तो थे ही, साथ में उन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर भी अच्छा काम किया है। धर्मेंद्र जी ने यमला पगला दिवाना समेत कुछ फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया और शानदार अभिनय किया था।"

अभिनेता अनिल ने बताया कि उन्हें धर्मेंद्र के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्हें बॉबी देओल के साथ वेब सीरीज आश्रम में काम करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा, "हीरो दो टाइप के होते हैं, एक ग्लैमर वाले और एक असल हीरो होते हैं, जो एक्टिंग करते हैं। धर्मेंद्र जी की एक्टिंग स्वभाविक थी। हालांकि, मुझे उनके साथ तो नहीं, लेकिन उनके बेटे बॉबी के साथ मैंने वेब सीरीज आश्रम में काम किया है और बॉबी का स्वभाव मुझे लगता है कि बिल्कुल उनके पिता जी की तरह है। वे बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और मिलनसार व्यक्ति हैं और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड के दो महानायक हैं, एक अमिताभ जी और दूसरे धर्मेंद्र जी। धरम जी को खोकर बॉलीवुड को गहरी क्षति हुई है।"

--आईएएनएस

 

 

