Dharmendra Last Film Ikviss : 'इक्कीस' में धर्मेंद्र के साथ काम करना इतिहास में दर्ज होने जैसा: जयदीप अहलावत

नई दिल्ली: दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों में 25 दिसंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड अभिनेता जयदीप अहलावत ने भी स्क्रीन शेयर की है। जयदीप ने धर्मेंद्र के साथ काम करने का अनुभव बताया है।

जयदीप अहलावत ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "धर्मेंद्र के साथ पर्दे पर एक ही फ्रेम में खड़े होना इतिहास में दर्ज होने लायक है। यह मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण है कि मुझे धर्मेंद्र जैसे दिग्गज कलाकार के साथ फिल्म करने का मौका मिला, भले ही मैं उनके दौर का नहीं हूं। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।" उन्होंने आगे कहा, "काश मैंने उनके साथ पांच या दस फिल्में और की होती, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं हैं।"

जयदीप ने कहा कि धर्मेंद्र के साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उनके बारे में मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा देश उन्हें प्यार करता है और वे हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे।

जयदीप अहलावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म 'इक्कीस' से धर्मेंद्र का वीडियो भी शेयर किया है। प्रोमो में अभिनेता पिंड की मिट्टी और मां के प्यार को कविता में बयां कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कर जयदीप ने लिखा, "आज भी जी करदा है, पिंड अपने नू जानवां।” धरम जी सच्चे मिट्टी के सपूत थे और उनके शब्दों में उस मिट्टी का सार है, उनकी यह कविता एक तड़प है। हमें यह कालजयी कविता देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।"

ये कविता खुद धर्मेंद्र ने लिखी थी और उन्हीं की आवाज में कविता को रिकॉर्ड भी किया गया।

फिल्म 'इक्कीस' धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है, जिसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट एम.एल. खेत्रपाल का रोल प्ले किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं, जिन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है। फिल्म अरुण खेत्रपाल की बहादुरी की कहानी को दिखाती है।

--आईएएनएस