Dharmendra Health : धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने के बाद हेमा मालिनी की अपील, 'उनके लिए प्रार्थना करें'

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए मांगी दुआ, अभिनेता की हालत स्थिर, डॉक्टरों की निगरानी जारी।
Nov 10, 2025, 05:47 PM
धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने के बाद हेमा मालिनी की अपील, 'उनके लिए प्रार्थना करें'

मुंबई: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच धर्मेंद्र की पत्नी और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने फैंस से अभिनेता के जल्द स्वस्थ होने की दुआ करने की अपील की।

सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''मैं धरम के बारे में चिंता करने वालों का धन्यवाद करती हूं। वह अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। हम सब उनके साथ हैं। मैं आप सभी से उनके कल्याण और जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने का अनुरोध करती हूं।''

इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक पुरानी तस्वीर भी साझा की, जिसमें धर्मेंद्र मुस्कुराते नजर आ रहे हैं।

हेमा मालिनी के पोस्ट से पहले धर्मेंद्र के बेटे और अभिनेता सनी देओल की टीम ने भी मीडिया को एक आधिकारिक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया, ''धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं। आगे की टिप्पणियां और अपडेट मिलने पर साझा किए जाएंगे। सभी से अनुरोध है कि उनके जल्द ठीक होने की दुआ करें और परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें।''

इस बयान के बाद उन सभी अफवाहों पर विराम लग गया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि धर्मेंद्र को वेंटिलेटर पर रखा गया है।

धर्मेंद्र की उम्र 89 वर्ष है, और वे लंबे समय से उम्र संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं। बताया जाता है कि हाल के दिनों में उन्हें सांस लेने में तकलीफ और कमजोरी महसूस हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

ब्रीच कैंडी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए है।

धर्मेंद्र के अलावा सिनेमा के जाने-माने अभिनेता प्रेम चोपड़ा भी मुंबई के बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि शरीर में इंफेक्शन फैलने के कारण उन्हें भर्ती करना पड़ा। उनका इलाज डॉ. नितिन गोखले और जलील पार्कर की निगरानी में चल रहा है।

--आईएएनएस

 

 

