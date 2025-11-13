मनोरंजन

Dharmendra Health : 'उनकी फिल्में देखकर ही बड़े हुए हैं', राघव चड्ढा ने की धर्मेंद्र के अच्छे स्वास्थ्य की कामना

धर्मेंद्र की तबीयत में सुधार, सितारों ने की स्वस्थ होने की दुआ
Nov 13, 2025, 03:19 PM
मुंबई: हिंदी सिनेमा के हीमैन और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र बुधवार सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। उनका पूरा ध्यान परिवार रख रहा है।

हर कोई एक्टर के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने धर्मेंद्र की अच्छी सेहत के लिए कामना की है और उनके जल्द से जल्द पहले जैसे होने की बात कही है।

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। वे इस देश के एक अत्यंत प्रसिद्ध अभिनेता हैं। हम सभी उनकी फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं, और मेरा मानना ​​है कि देश के सभी नागरिक उन्हें पसंद करते हैं, उन पर प्यार लुटाते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं।

वहीं, सोशल मीडिया पर एक्टर के स्वास्थ्य के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। अमिताभ बच्चन, दिव्या दत्ता, गोविंदा, सलमान खान, शाहरुख खान समेत कई स्टार्स ने चिंता जाहिर की है। सोमवार रात को सलमान खान और शाहरुख खान उनसे मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे। हालांकि, अब एक्टर की हालत स्थिर बताई जा रही है और ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें घर अच्छी कंडीशन में भेजा गया है। लंबे समय से इसी अस्पताल से उनका इलाज चल रहा है, जिसे घर पर भी जारी रखा जाएगा।

भले ही धर्मेंद्र को डिस्चार्ज कर वापस घर भेज दिया गया है, लेकिन डॉक्टर की टीम लगातार उनके घर पर विजिट कर रही है और एक्टर का ध्यान रख रही है। उनके घर पर भी आगे के इलाज की सारी सुविधाएं पहले से कर दी गई हैं।

10 नवंबर को धर्मेंद्र को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर्स ने बताया कि एक्टर ने रिकवरी बहुत अच्छे तरीके से की और इलाज पर रिस्पांड भी किया। इससे उनकी सेहत में तेजी से सुधार आया है।

--आईएएनएस

 

 

