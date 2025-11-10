Dharmendra Health : बेटे सनी देओल की टीम ने दी धर्मेंद्र की हेल्थ अपडेट, कहा- 'अभिनेता के लिए दुआ करें'

मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और हिंदी सिनेमा के 'ही-मैन' कहे जाने वाले धर्मेंद्र एक बार फिर अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चाओं में हैं। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों के मुताबिक, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके चलते डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें निगरानी में रखा।

इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं।

इसी बीच, अभिनेता सनी देओल की टीम ने मीडिया को एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिससे फैंस को कुछ राहत मिली है। बयान में कहा गया है, "धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं। आगे की टिप्पणियां और अपडेट मिलने पर साझा किए जाएंगे। सभी से अनुरोध है कि उनके जल्द ठीक होने की दुआ करें और परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें।"

इस बयान के आने के बाद उन तमाम अफवाहों पर भी विराम लग गया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि धर्मेंद्र की हालत नाजुक है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है।

धर्मेंद्र की सेहत को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चाएं जारी हैं। बताया जा रहा है कि उम्र संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें लगातार कमजोरी और सांस की परेशानी हो रही थी। बीते दिनों उन्हें रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी गंभीर बताई गई। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है।

धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के उन सितारों में से एक हैं, जिनकी लोकप्रियता समय के साथ और भी बढ़ी है। उन्हें 'शोले', 'चुपके चुपके', 'प्रतिज्ञा', और 'धर्म वीर' जैसी फिल्मों ने हिंदी सिनेमा में अलग पहचान दिलाई।

धर्मेंद्र ने न सिर्फ एक्शन बल्कि रोमांस और कॉमेडी में भी अपनी खास छाप छोड़ी।

हाल की फिल्मों की बात करें तो, धर्मेंद्र करण जौहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' (2023) में नजर आए थे, जिसमें उनके अभिनय और शबाना आज़मी के साथ उनके सीन ने खूब चर्चा बटोरी थी। इसके अलावा, वे जल्द ही 'इक्कीस' और 'अपने 2' जैसी फिल्मों में भी नजर आने वाले हैं।

--आईएएनएस