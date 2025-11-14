Dharmendra Health : धर्मेंद्र के लिए अहाना कुमरा और सोनू सूद ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना

मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र बुधवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं। उनका इलाज अब घर पर ही जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर लोग अभिनेता के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। इसी बीच, अभिनेत्री अहाना एस. कुमरा और अभिनेता सोनू सूद ने भी धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर अपनी चिंता जताई और उनके जल्दी ठीक होने की कामना की है।

अभिनेत्री अहाना कुमरा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, ''धर्म पाजी इतने बड़े कलाकार हैं, महान अभिनेता हैं, हमारे घर में उन्हें सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। वह हमेशा खुशदिल रहते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। मैंने उनकी कई वीडियो देखी है, जहां वह खेती-बाड़ी करते हैं, जानवरों के साथ वक्त बिताते हैं और प्रकृति के करीब रहते हैं। मुझे वह बेहद प्यारे लगते हैं।''

उन्होंने आगे कहा, ''मेरी प्रार्थना है कि वह जल्दी से ठीक हो जाएं और उनमें पहले जैसी ताकत आए। उनके पूरे परिवार को भी इस मुश्किल समय में मेरा प्यार और समर्थन।''

वहीं, अभिनेता सोनू सूद ने धर्मेंद्र की प्राइवेसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवेदनशील समय में किसी व्यक्ति और उसके परिवार की निजता का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है।

सोनू ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, ''मुझे लगता है कि प्राइवेसी बहुत जरूरी है। जहां संवेदनशील चीजें होती हैं, वहां नीति यही है कि लोगों को प्राइवेसी दी जाए। हमें यह सीखना जरूरी है, खासकर उन लोगों को जो सोशल मीडिया पर नए-नए आ रहे हैं या मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन लोग यह सीख जरूर जाएंगे।''

उन्होंने आगे कहा, ''मैं धर्मेंद्र सर के लिए दिल से दुआ करता हूं कि वह जल्द ही ठीक हो जाएं और पहले की तरह मजबूत बनकर लौटें।''

--आईएएनएस