Dharmendra Demise : अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर खड़गे-राहुल समेत कई विपक्षी नेताओं ने जताया दुख, शोक संवेदना व्यक्त की

नई दिल्ली: भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार एवं 'ही-मैन' नाम से मशहूर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी की वजह से सोमवार को 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। देश के मनोरंजन, खेल और राजनीतिक जगत के लोगों ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख प्रकट किया।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "भारतीय फिल्म जगत ने आज एक बहुमूल्य सितारा खो दिया। मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 2012 में पद्मभूषण से सम्मानित धर्मेंद्र ने दशकों तक सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज किया और अपने अभूतपूर्व अभिनय व सादगीपूर्ण जीवन से एक गहरी छाप छोड़ी। उनका निधन एक युग का अंत है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवार और करोड़ों प्रशंसकों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।"

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दुख जताते हुए 'एक्स' पर लिखा, "महान अभिनेता धर्मेंद्र के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। सिनेमा में लगभग सात दशकों के उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा। धर्मेंद्र को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं।"

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, "भारतीय फिल्म जगत की मशहूर हस्ती, पद्मभूषण धर्मेंद्र की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। शोक-संतप्त परिवार और उनके करोड़ों प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। धर्मेंद्र जी ने दशकों तक सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज किया और अभूतपूर्व अभिनय की मिसाल कायम की। वे सिनेमा प्रेमियों के दिलों-दिमाग और स्मृतियों में जीवित रहेंगे।"

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लिखा, "देश ने सिनेमा का एक सच्चा लेजेंड खो दिया है। मैं करोड़ों फैंस के साथ मिलकर मशहूर एक्टर धर्मेंद्र के जाने का दुख मना रहा हूं। 7 दशकों तक उनकी परफॉर्मेंस ने भारतीय सिनेमा और कल्चर पर बहुत बड़ा असर डाला। इस मुश्किल समय में उनके परिवार और फैंस के प्रति मेरी संवेदनाएं।"

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने लिखा, "जाने-माने एक्टर धर्मेंद्र के निधन से बहुत दुख हुआ। एक सच्चे लेजेंड जिनकी गर्मजोशी, सादगी और भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। हेमा जी, देओल परिवार, उनके दोस्तों और चाहने वालों के प्रति दिल से संवेदना। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।"

शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के साथ धर्मेंद्र के जुड़ाव को याद किया। उन्होंने लिखा, "बहुत दुख के साथ, हम बॉलीवुड के मशहूर ही-मैन सरदार धर्मेंद्र सिंह को आखिरी विदाई दे रहे हैं। पंजाब की पवित्र मिट्टी में जन्मे और पले-बढ़े, वे जहां भी गए, यहां के खेतों की खुशबू, यहां के लोगों का अपनापन और यहां की हिम्मत अपने साथ ले गए। दिल और आत्मा से एक गर्वित पंजाबी, वे अपनी आखिरी सांस तक अपनी ज़मीन, अपनी भाषा, अपने कल्चर और इसके हमेशा रहने वाले मूल्यों से गहराई से जुड़े रहे। इस दुख की घड़ी में मेरी दुआएं उनके परिवार और फैंस के साथ हैं। गुरुसाहब उन्हें इस कभी न भरने वाले नुकसान को सहने की ताकत दें और गुज़र चुकी आत्मा को हमेशा के लिए शांति दें।"

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने लिखा, "आज मुंबई में मशहूर एक्टर-हीरो धर्मेंद्र जी के निधन से बहुत दुख हुआ। भारतीय सिनेमा में उनका बहुत बड़ा योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। उनके परिवार, दोस्तों, फैंस और फॉलोअर्स के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। हेमा मालिनी जी, उनके बेटे और बेटियां अब उनकी शानदार विरासत को आगे बढ़ाएंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।"

