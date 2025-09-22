मनोरंजन

Dhanush Movie : फिल्म खुद देखें और फैसला लें, समीक्षाओं पर आंख मूंदकर भरोसा न करें : धनुष

धनुष की ‘इडली कढ़ाई’ 1 अक्टूबर को रिलीज, फैंस से खास अपील
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 22, 2025, 08:00 AM
फिल्म खुद देखें और फैसला लें, समीक्षाओं पर आंख मूंदकर भरोसा न करें : धनुष

मुंबई: दक्षिण भारतीय फिल्मों के निर्देशक-अभिनेता धनुष की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की रिलीज से पहले उन्होंने प्रशंसकों और फिल्म प्रेमियों से एक अनुरोध किया है।

धनुष ने कहा कि पहले ही शो के बाद आने वाली समीक्षाओं से दूर रहें। उन्होंने दर्शकों से खुद ही फिल्म देखने और खुद ही फैसला करने का आग्रह किया है।

कोयंबटूर में ‘इडली कढ़ाई’ के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में धनुष ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "फिल्म रिलीज होने के बाद सुबह 8 बजे ही कुछ समीक्षाएं आ जाती हैं, जबकि फिल्म सुबह 9 बजे शुरू होती है। कृपया ऐसी समीक्षाओं पर विश्वास न करें। अगर कोई फिल्म सुबह 9 बजे रिलीज होती है, तो दोपहर 12:30 बजे ही पता चल पाएगा कि फिल्म कैसी है। फिल्म खत्म होने से पहले ही कई समीक्षाएं आ जाएंगी। कृपया ऐसी समीक्षाओं पर विश्वास न करें। कृपया फिल्म देखें और फिर कोई फैसला लें। या फिर आप अपने उन दोस्तों से पूछें जिन्होंने फिल्म देखी हो। उनसे पूछें और तय करें कि आपको फिल्म देखनी है या नहीं।"

उन्होंने आगे कहा, "सबकी फिल्में अच्छा प्रदर्शन करें। सभी निर्माताओं को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। सिर्फ सिनेमा में ही नहीं, सिनेमा के बाहर भी बहुत से लोग हैं जो सिनेमा पर निर्भर हैं। बहुत सारे व्यवसाय हैं जो सिनेमा पर निर्भर हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सभी फिल्में सफलतापूर्वक चलें। यह आपके हाथ में है। इसलिए कृपया सही रिव्यू देखें और फिर तय करें कि फिल्म कैसी है। यही मेरा अनुरोध है।"

धनुष की फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। धनुष ने आकाश भास्करन और डॉन पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया है। फिल्म में नित्या मेनन धनुष के अपोजिट दिखाई देंगी। इस फिल्म को धनुष ने ही डायरेक्ट किया है। फिल्म में धनुष की नानी भी पहली बार एक्टिंग करती दिखाई देंगी।

बताया जा रहा है कि फिल्म में अभिनेत्री शालिनी पांडे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस फिल्म में सत्यराज, पार्थिबन, प्रकाश राज, समुथिरकानी, और राज किरण भी हैं। जीवी प्रकाश कुमार इस फिल्म में संगीत दे रहे हैं।

 

 

Movie ReleaseSouth Indian FilmsIndian CinemaDhanushcelebrity newsIdli KadhaiTamil cinema

Related posts

Loading...

More from author

Loading...