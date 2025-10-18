मनोरंजन

Dhanteras Celebration : अनुपम खेर, दीपिका चिखलिया समेत कई स्टार्स ने फैंस को दी धनतेरस की बधाई

Oct 18, 2025, 02:51 PM
नई दिल्ली: देशभर में धूमधाम से धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है और एक दिन बाद सभी लोग मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारी में लग जाएंगे। धनतेरस पर खरीदारी के कई मुहूर्त निकल रहे हैं।

शाम को किसी भी समय खरीदारी की जा सकती है। धनतेरस के मौके पर राजनेता से लेकर बॉलीवुड सितारे तक बधाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर अनुपम खेर, टीवी एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी और मां सीता का रोल प्ले करने वालीं दीपिका चिखलिया ने फैंस को धनतेरस की बधाई दी है।

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने भगवान धन्वंतरि की फोटो पोस्ट कर फैंस को धनतेरस की बधाई दी है। बता दें कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि हाथ में अमृत कलश और जड़ी-बूटी लेकर प्रकट हुए हैं। भगवान धन्वंतरि को ही आयुर्वेद का जनक माना जाता है। एक्टर ने कैप्शन में संस्कृति के सिद्ध मंत्र लिखे हैं, "ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रैलोक्यपतये त्रैलोक्यनिधये श्रीमहाविष्णुस्वरूपाय श्रीधन्वन्तरीस्वरूपाय श्री श्री श्री औषधचक्राय नारायणाय नमः॥ आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!"

मां सीता का रोल प्ले करने वालीं दीपिका चिखलिया ने मां लक्ष्मी की धन के मटके के साथ बनी फोटो शेयर की है और लिखा है, "धनतेरस की शुभ कामनाएं आप सभी को… यह शुभ दिन आपके जीवन को अच्छे स्वास्थ्य और धन से भर दे।" इसके अलावा हप्पू की उलटन-पलटन में अम्मा जी का रोल निभाने वाली मंझी हुई एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी ने फैंस को दिल से धनतेरस की बधाई दी है। उन्होंने धन से भरे मटके की फोटो शेयर की है।

बी टाउन की 90 के दशक की अदाकारा उर्मिला मातोंडकर ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर धनतेरस की बधाई देते हुए पोस्टर शेयर किया है और सभी के घर स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना की है। राजनेता और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सीजन से टीवी पर वापसी करने वाली स्मृति ईरानी ने भी फैंस को धनतेरस की बधाई दी है।

उन्होंने मां लक्ष्मी की फोटो पोस्ट कर लिखा, "पावन पर्व धनतेरस के शुभ अवसर पर आप सभी को अनेकों शुभकामनाएँ। मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की कृपा से यह पर्व हम सभी के जीवन में अपार समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और असीम खुशियाँ लेकर आए, ऐसी कामना करती हूं।"

बता दें कि शनिवार को धनतेरस की पूजा का मुहूर्त शाम 7 बजकर 16 मिनट से शुरू होगा और रात 8 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। पूजा करने के लिए 1 घंटे का शुभ मुहूर्त मिला है।

 

 

