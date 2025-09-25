Dhadak 2 Netflix : ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी धड़क-2, फैंस हुए एक्साइटेड

नई दिल्ली: ओटीटी दर्शकों का फेवरेट प्लेस बन चुका है, जो फिल्म आप सिनेमाघरों में नहीं देख सकते, उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं।

हर फ्राइडे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ न कुछ नया रिलीज होता है, और अब शुक्रवार 26 सितंबर को मोस्ट अवेटेड रोमांटिक फिल्म धड़क-2 रिलीज होने वाली है।

नेटफ्लिक्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धड़क-2 के रिलीज की जानकारी दी है। धड़क-2 का पोस्टर शेयर कर लिखा गया- दो दुनिया...दो दिल…और बस एक धड़क...26 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर धड़क-2 देखें। पोस्टर के साथ फिल्म को लेकर फैंस के बीच बज बन गया है। फैंस फिल्म को देखने के लिए कल तक का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, "वाह, आखिरकार फिल्म देखने के लिए उत्साहित हूं…ट्रेलर ने मुझे बांधे रखा और मुझे कलाकार बहुत पसंद आए।"

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "थैंक्स, नेटफ्लिक्स...मैं इस फिल्म का इंतजार कब से कर रही थी। इस वीकेंड ओटीटी पर धड़क-2 के अलावा सन ऑफ सरदार 2, जनावर-द बीस्ट विदिन और मृगया द हंट भी रिलीज होगी।

बात अगर फिल्म धड़क-2 की करें तो फिल्म का हाल सिनेमाघरों में अच्छा नहीं रहा था। फिल्म अपना बजट तक निकालने में कामयाब नहीं रही। अब मेकर्स ने फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला लिया है। फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं।

फिल्म एक प्योर और इंटेंस रोमांटिक ड्रामा है। फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी एक छोटी जाति के लड़के हैं, जो कॉलेज में पढ़ाई के जरिए अपनी पहचान बनाना चाहते हैं लेकिन उन्हें ऊंची जाति की लड़की तृप्ति से प्यार हो जाता है। दोनों की जाति ही दोनों के प्यार की मुश्किलों को बढ़ा देती है। फिल्म में प्यार, डर और एक्शन तीनों हैं। फिल्म में कुछ हिंसक सीन भी हैं, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।