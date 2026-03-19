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Dhurandhar The Revenge : 'धुरंधर 2' के क्रेज के बीच दिल्ली पुलिस का अनोखा संदेश, फिल्म के सीन से दी 'नशे को ना' कहने की सीख

दिल्ली पुलिस ने 'धुरंधर' का सीन इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर नशा विरोधी संदेश दिया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 19, 2026, 03:29 PM
'धुरंधर 2' के क्रेज के बीच दिल्ली पुलिस का अनोखा संदेश, फिल्म के सीन से दी 'नशे को ना' कहने की सीख

नई दिल्ली: आज के समय में फिल्मों का प्रभाव सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वे समाज को जागरूक करने का एक मजबूत माध्यम भी बन चुकी हैं। बड़े पर्दे पर दिखाए गए किरदार, डायलॉग और सीन अक्सर लोगों के दिलो-दिमाग पर गहरी छाप छोड़ते हैं।

यही वजह है कि कई सरकारी संस्थाएं और एजेंसियां भी फिल्मों के लोकप्रिय कंटेंट का इस्तेमाल सामाजिक संदेश देने के लिए करने लगी हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने एक खास पहल करते हुए फिल्म 'धुरंधर' के एक सीन का इस्तेमाल लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश देने के लिए किया।

दरअसल, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के सीक्वल 'धुरंधर-द रिवेंज' का क्रेज इस समय लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए पुलिस ने जागरूकता फैलाने का एक नया तरीका अपनाया है।

दिल्ली पुलिस ने इंस्टाग्राम पोस्ट में फिल्म का एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाया है। इस सीन में रणवीर सिंह एक डायरी खोलते नजर आते हैं और उसमें एक खास केमिकल लगाते हैं। जैसे ही वह केमिकल पेज पर लगाया जाता है, उस पर छिपा हुआ मैसेज धीरे-धीरे उभरकर सामने आता है। यह सीन फिल्म में जासूसी और रहस्य से जुड़ा है, जहां छिपी हुई जानकारी को बाहर लाने का तरीका दिखाया गया है।

दिल्ली पुलिस ने इसी सीन को क्रिएटिव तरीके से एडिट किया और उसमें दिखने वाले मैसेज को बदलकर एक सामाजिक संदेश दे दिया। वीडियो में उभरते मैसेज की जगह 'से नो टू ड्रग्स', यानी 'नशे को न कहें', लिखा गया है। इस छोटे से बदलाव के जरिए पुलिस ने एक बड़ा संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की।

इस पोस्ट के साथ दिल्ली पुलिस ने कैप्शन में लिखा, ''असली धुरंधर वही है जो 'नशे को ना, जिंदगी को हां' कहे।''

दिल्ली पुलिस की यह पहल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

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