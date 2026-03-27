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Delhi International Film Festival : दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होना सिनेमा के लिए खुशी का पल: अभिनेता आदिल हुसैन

31 मार्च तक चलेगा दिल्ली का पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 27, 2026, 02:51 PM
दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होना सिनेमा के लिए खुशी का पल: अभिनेता आदिल हुसैन

नई दिल्ली: 25 मार्च से दिल्ली में शुरू हुए अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सितारों का मेला लगना शुरू हो गया है।

दिल्ली में लगातार सितारों की महफिल लग रही है और कई खास फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। 31 मार्च तक चलने वाले फिल्म महोत्सव में अभिनेता आदिल हुसैन, लेखक-निर्देशक जितिन के. जोस, अभिनेता जिष्णु श्रीकुमार और अभिनेत्री गिरिजा ओक गोडबोले ने शिरकत की।

अभिनेता आदिल हुसैन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हिस्सा बन गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम सभी बहुत खुश हैं क्योंकि आखिरकार दिल्ली में फिल्म महोत्सव का आगाज हुआ है। यह सिर्फ फिल्म महोत्सव नहीं है बल्कि फिल्म मेकिंग का इकोसिस्टम है, जो हमें सिनेमा के अलग-अलग पहलू से रूबरू कराता है। हमें उम्मीद है कि न सिर्फ भारत से बल्कि अलग-अलग देशों से भी लोग इससे जुड़ेंगे।"

वहीं हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री गिरिजा ओक गोडबोले ने मीडिया से बात करते हुए कहा, दिल्ली में फिल्म महोत्सव का आगाज सिनेमा को नई दिशा दे सकता है क्योंकि अभी तक दिल्ली या गोवा में फिल्म महोत्सव रखे जाते थे, लेकिन अब देश की राजधानी में इसका आयोजन नए आयाम स्थापित कर सकता है।

अन्नपूर्णा स्टूडियो के सीटीओ, सीवी राव, ने भी अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शिरकत की। फिल्म में बढ़ती एआई की मांग पर सीवी राव ने कहा, "हम पूरी फिल्मों में नहीं, बल्कि वीएफएक्स में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे शॉर्ट को और ज्यादा वास्तविक बनाया जा बना सके। कभी-कभार कुछ लोकेशन पर शूट कर पाना संभव नहीं होता है और ऐसे में वीएफएक्स और एआई के साथ बेहतरीन शॉट्स बनाए जा रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि फिल्म को बनाने से पहले एक बेहतरीन स्क्रिप्ट पर ध्यान देना जरूरी होता है। बेहतरीन स्क्रिप्ट के साथ ही अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है।

दक्षिण अभिनेता जिष्णु श्रीकुमार और लेखक-निर्देशक जितिन के. जोस ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल होने पर खुशी जताई। उनका कहना है कि पहले भी वे कई फिल्म उत्सव का हिस्सा बने हैं, लेकिन दिल्ली में पहली बार अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत सिनेमा के लिए अच्छी साबित हो सकती है। उन्होंने कहा, "यहां कई अलग-अलग फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है और यह देखकर अच्छा लग रहा है कि सिनेमा से जुड़े लोगों को नया मंच मिल रहा है।"

--आईएएनएस

 

 

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