Delhi Crime Season 3 : 'दिल्ली क्राइम 3' में बड़ी दीदी का रोल कर खुश हैं हुमा कुरैशी, बताया शूटिंग का अनुभव

मुंबई: धांसू सीरीज ‘दिल्ली क्राइम’ के तीसरे सीजन का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है और नेटफ्लिक्स की सीरीज में हुमा कुरैशी ने निगेटिव रोल प्ले किया है। ट्रेलर में हुमा कुरैशी का रोल काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है।

पहले उन्होंने 'बेल बॉटम' में निगेटिव रोल प्ले किया था, लेकिन अब अपनी एक्टिंग से ‘दिल्ली क्राइम 3' सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि विदेश तक अपने काले व्यापार के तार बिछा रही हैं। हुमा ने ट्रेलर लॉन्च के दौरान शूटिंग से जुड़े अपने अनुभव को भी शेयर किया।

मंगलवार को 'दिल्ली क्राइम 3' सीरीज का शानदार ट्रेलर लॉन्च किया गया, जहां हुमा कुरैशी ने सीरीज से जुड़े अपने अनुभव को शेयर किया। हुमा ने मीडिया से अपने कोस्टार शेफाली शाह की तारीफ करते हुए कहा, "टीम के सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इस टीम के लिए नई हूं। मेरे लिए इस टीम का हिस्सा बनना गर्व की बात है।" उन्होंने आगे कहा कि सेट पर सभी ने मेरा स्वागत किया।"

बता दें कि हुमा कुरैशी पहली बार सीरीज का हिस्सा बनी हैं। इससे पहले दो सीजन में शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, राजेश तैलंग, जया भट्टाचार्य और अनुराग अरोड़ा थे, लेकिन इस बार सयानी गुप्ता और मीता वशिष्ठ भी तीसरे सीजन का हिस्सा बनी हैं।

सीरीज के ट्रेलर की बात करें तो सीरीज में 'भौकाल' से ज्यादा सस्पेंस और क्राइम है। हुमा ने सीरीज में बड़ी दीदी का रोल प्ले किया है, जो बच्चियों की तस्करी करती हैं। हुमा गैंग के साथ लड़कियों को नौकरी का बहाना देकर किडनैप करती है और फिर बाहर विदेशों में बेच देती है, लेकिन डीएसपी वर्तिका चतुर्वेदी यानी शैफाली शाह गुत्थी को सुलझाने के लिए टीम का गठन करती हैं और गैंग को पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार क्राइम सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों और विदेश तक फैला है।

सीरीज में बड़ी दीदी और पुलिस के बीच चूहे-बिल्ली का खेल देखने को मिल रहा है। ट्रेलर से साफ है कि सीरीज धमाकेदार होने वाली है, लेकिन इसे देखने के लिए फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि सीरीज 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

