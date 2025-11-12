मनोरंजन

Delhi Crime 3 : 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' में मेरा किरदार चूहे की तरह है : सायनी गुप्ता

सायनी गुप्ता का कुसुम किरदार मानव तस्करी की काली दुनिया दिखाएगा
Nov 13, 2025, 07:09 AM
'दिल्ली क्राइम सीजन 3' में मेरा किरदार चूहे की तरह है : सायनी गुप्ता

मुंबई: 'दिल्ली क्राइम' सीरीज वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। इसमें पुलिस और अपराध के बीच की जटिलताओं को बारीकी के साथ दिखाया जाता है। यह अपने पहले दो सीजन को लेकर दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा और अब अपने तीसरे सीजन के साथ लौट रहा है। इस बार कहानी मानव तस्करी से जुड़ी होगी। इसमें एक्ट्रेस सायनी गुप्ता नेगेटिव किरदार निभा रही हैं, जो कहानी में दिलचस्प मोड़ लेकर आएगी।

'दिल्ली क्राइम' सीजन 3 में सायनी गुप्ता कुसुम नाम की महिला का किरदार निभा रही है, जो मानव तस्करी के धंधे में शामिल है और हुमा कुरैशी के किरदार 'बड़ी दीदी' की सहायक है।

आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में सायनी ने अपने किरदार के बारे में बताया और कहा, ''कुसुम का किरदार इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कभी-कभी जुल्म सहने वाला व्यक्ति जुल्म करने वाला बन जाता है। मेरा किरदार इस तथ्य को पूरी तरह उजागर करता है कि मुश्किल हालात और कठिन बचपन कभी-कभी व्यक्ति को ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं, जहां वह केवल अपनी जरूरत और फायदा देखता है।''

उन्होंने बताया, ''मेरे किरदार कुसुम का पिछला जीवन कठिन और परेशानियों भरा रहा है, इसलिए वह अब नैतिकता की ज्यादा परवाह नहीं करती और 'बड़ी दीदी' की तरह बनना चाहती है।''

सायनी ने अपने किरदार को चूहे की तरह बताया और कहा कि कुसुम चूहे की तरह छोटी, लेकिन चालाक है। वह छोटे-छोटे कोनों में छिपकर काम करती है, जहां कोई उसे नहीं देख सकता। वह हमेशा आगे की जरूरत के लिए चीजें जमा करती है।

सायनी ने बताया कि कुसुम कभी-कभी खुद भी नहीं जानती कि उसका अगला कदम क्या होगा। उसका व्यवहार हमेशा बदलता रहता है और वह हालात के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। वह उन सभी लड़कियों को नियंत्रित करती है जो मानव तस्करी की शिकार बन रही हैं।

'दिल्ली क्राइम सीजन 3' नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर से स्ट्रीम हो रही है।

--आईएएनएस

 

 

