Delhi Crime 3 : 13 नवंबर को रिलीज होगा वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' का तीसरा पार्ट

Oct 16, 2025, 06:12 PM
मुंबई: वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' के तीसरे पार्ट का इंतजार दर्शकों को लंबे अरसे से था। इसकी रिलीज डेट गुरुवार को मेकर्स ने जारी कर दी। इसके साथ ही उन्होंने 'दिल्ली क्राइम-3' का टीजर भी जारी कर दिया है।

इसके टीजर में इस बार वर्तिका सिंह (शेफाली शाह) एक नए अपराध की गुत्थियां सुलझाती दिखाई दे रही हैं। इस बार सीरीज में मानव तस्करी की कहानी होगी। इसमें उनका सामना दीदी (हुमा कुरैशी) के साम्राज्य से होगा।

टीजर में शेफाली शाह मानव तस्करी की मास्टरमाइंड दीदी की तलाश करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोई भी उनका नाम तक लेने को तैयार नहीं है। 'दिल्ली क्राइम-3' को 13 नवंबर को रिलीज किया जाएगा।

इस सीरीज के बारे में बात करते हुए शेफाली शाह ने कहा, "मैडम सर के रूप में वापसी करना हमेशा बेहद निजी अहसास होता है। मेरे लिए और आज के समय में उनकी अहमियत मेरी नजरों में और भी बढ़ गई है। वर्तिका एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही हैं जो न केवल सीमाओं के पार है बल्कि रोजमर्रा के समाज की छाया में भी मौजूद है।"

उन्होंने आगे कहा, "मानव तस्करी कुछ लोगों का काम नहीं है, यह एक ऐसे समाज का लक्षण है जो इसे नजरअंदाज करता है। लेकिन वर्तिका फिर भी लड़ती रहती है, चाहे इसका मतलब इस गंदी दुनिया के चंगुल से सिर्फ एक जान बचाना ही क्यों न हो।"

इस सीरीज में हुमा कुरैशी मीना उर्फ दीदी के रोल में एक निगेटिव भूमिका निभाती दिखाई देंगी। उन्होंने इसके बारे में बात करते हुए कहा, "उसने अपने जीवन में कई आघातों को झेला है, फिर भी वह बहुत कंट्रोल में रहती है। वह एक ऐसी महिला है जो पीड़ित और अपराधी दोनों है। इसकी ईमानदारी मुझे सीरीज की ओर आकर्षित करती है। यह कभी भी महिमामंडन या सनसनीखेज नहीं होती।"

इस सीरीज को तनुज चोपड़ा ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में सयानी गुप्ता, मीता वशिष्ठ, केली दोरजी, अंशुमान पुष्कर, रसिका दुगल, राजेश तैलंग, जया भट्टाचार्य और अनुराग अरोड़ा जैसे कलाकार भी हैं।

'दिल्ली क्राइम' का प्रीमियर 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा।

 

 

