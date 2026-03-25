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Deepti Naval Throwback : पुरानी यादों में खोईं दीप्ति नवल, बोलीं- 'यह किसी और समय की बात है'

दीप्ति नवाल की पुरानी तस्वीरों ने फैंस को याद दिलाए उनके सुनहरे दौर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 25, 2026, 10:43 AM
पुरानी यादों में खोईं दीप्ति नवल, बोलीं- 'यह किसी और समय की बात है'

मुंबई: फिल्मों की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी सादगी और काम लोगों के दिल में लंबे समय तक बने रहते हैं। ऐसी ही एक जानी-मानी अभिनेत्री हैं दीप्ति नवल, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीता।

 

 

आज भी उनके चाहने वाले उन्हें उतना ही पसंद करते हैं। बुधवार को दीप्ति नवल ने अपने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट साझा किया जिसने लोगों को पुराने दिनों की याद दिला दी। उन्होंने इस पोस्ट में ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा, लेकिन तस्वीरों ने ही लोगों के दिल को छू लिया।

दरअसल, दीप्ति नवल ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरें पोस्ट कीं। ये तस्वीरें कैमरे रील फॉर्मेट में नजर आती हैं, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। इन तस्वीरों में वह एक कमरे के अंदर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं और उनके हाथ में कैमरा है। उनका चेहरा शांत है, जैसे वह किसी पुरानी याद में खोई हों। इस पोस्ट के साथ उन्होंने बहुत छोटा सा कैप्शन लिखा- 'यह किसी और समय की बात है।'

जैसे ही यह पोस्ट सामने आया, उनके फैंस ने भी इस पर खूब प्यार दिखाया। कई लोगों ने उनकी सादगी की तारीफ की और कहा होगा कि पुराने दिनों की बात ही अलग होती है।

एक यूजर ने लिखा- 'आपकी सादगी आज भी दिल जीत लेती है, बहुत खूबसूरत तस्वीर'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'आपकी फिल्में याद आ गईं; क्या शानदार दौर था।'

अन्य ने लिखा, 'आप हमेशा से अलग हैं।'

दीप्ति नवल के करियर की बात करें, तो उन्होंने 1978 में श्याम बेनेगल की फिल्म 'जुनून' से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वह कई फिल्मों में नजर आईं। लोगों ने उनकी जोड़ी को फारुख शेख के साथ काफी पसंद किया। 2000 के दशक में उन्होंने 'बवंडर' और 'फिराक' जैसी फिल्मों से वापसी की। उन्होंने टीवी, थिएटर और वेब सीरीज में भी काम किया।

--आईएएनएस

 

 

 

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