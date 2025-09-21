Tara And Aakash : दीप्ति नवल ने फिल्म इंडस्ट्री में हाल ही में आए बड़े बदलावों पर साझा की अपनी राय

मुंबई: अभिनेत्री दीप्ति नवल की फिल्म 'तारा एंड आकाश: लव बियॉन्ड रियलम्स' बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। वह फिलहाल इसका प्रमोशन कर रही हैं, इस दौरान उन्होंने आईएएनएस से बात की।

फिल्म इंडस्ट्री को अपने 5 दशक दे चुकीं दीप्ति नवल ने इस इंटरव्यू में बताया कि इस दौरान उन्होंने भारतीय सिनेमा में कौन-कौन से बड़े बदलाव देखे हैं।

दीप्ति नवल ने आईएएनएस से कहा, "आजकल हमारी फिल्मों में हर दृश्य को बहुत बारीकी और सटीकता से फिल्माया जाता है, यही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। हमारी फिल्में अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की हैं। विश्व सिनेमा के मुकाबले, तकनीक और प्रस्तुति के मामले में हम बराबरी पर हैं। आज इंडस्ट्री में हर किसी के पास गजब का हुनर है, चाहे वह तकनीशियन हों या अभिनेता। सभी प्रशिक्षित हैं और अपने कौशल को निखारकर आते हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री में यूं ही कोई नहीं आ सकता और मेरी तरह कलाकार नहीं बन सकता है क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं सीखा था। आज हर कोई प्रशिक्षण और फोकस के साथ आता है।"

उन्होंने आगे कहा, "युवा पीढ़ी अपने काम पर बहुत ध्यान केंद्रित रखती है और उन्हें अपने सपनों पर विश्वास है, और वे इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जितेश और अलंकृता दोनों इसके उदाहरण हैं। मैं उन्हें बहुत प्रेरणादायक पाती हूं। हमारे निर्देशक भी एक व्यक्ति के रूप में बहुत प्रेरणादायक हैं। जब हम शुरुआती वर्षों में साथ काम कर रहे थे, तब से लेकर अब तक सिनेमा बहुत बदल गया है। मैं कहूंगी कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं।"

हालांकि, उन्हें लगता है कि सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है। हमारी फिल्मों में दिखाए जाने वाले कंटेंट में गुणवत्ता की कुछ कमी आई है। इस बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, "हो सकता है कि सब कुछ बेहतर न हो। कंटेंट के मामले में कुछ कमी आई है। कभी-कभी वे कुछ न कहने में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। तो यह भी आज के सिनेमा की सच्चाई है। लेकिन कुल मिलाकर यह बहुत तेजी से आगे बढ़ा है।"

फिल्म 'तारा एंड आकाश: लव बियॉन्ड रियलम्स' को आईएफएफआई गोवा 2023 के फिल्म बाजार में पहचाना गया। यहां इसने एनएफडीसी को निर्माता के रूप में बड़ी डील हासिल की। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (टीआईएफएफ) 2024 में इसकी स्क्रीनिंग हुई। यहां भी इसे सराहा गया।

अब 'तारा एंड आकाश: लव बियॉन्ड रियलम्स' 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।