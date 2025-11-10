मनोरंजन

Deepika Singh Mangal Lakshmi : दीपिका सिंह ने दिखाई 'मंगल लक्ष्मी' के सेट की 'पर्दे के पीछे' की झलक, फैंस को कहा 'शुक्रिया'

Nov 10, 2025, 05:50 PM
मुंबई: टेलीविजन अभिनेत्री दीपिका सिंह इन दिनों सीरियल मंगल लक्ष्मी में नजर आ रही हैं। सोमवार को उन्होंने पर्दे के पीछे की झलकियां शेयर कीं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर सेट के पीछे की कुछ झलक शेयर की और दर्शकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रशंसकों का धन्यवाद करते हुए लिखा, "पर्दे के पीछे के प्यार के लिए धन्यवाद। मेरी टीम मंगललक्ष्मी का दिल से शुक्रिया और हर उस शख्स को धन्यवाद, जो हमारी कहानी को दर्शकों तक पहुंचाते हैं।"

वीडियो को देख फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। कमेंट सेक्शन में प्रशंसकों ने 'दिल' और 'आग' वाली इमोजी के साथ उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ की।

दीपिका सिंह टीवी धारावाहिक 'दीया और बाती हम' में संध्या राठी का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुई थीं। उनकी एक्टिंग और सादगी ने हमेशा दर्शकों का दिल जीता है। दीपिका ने 'दीया और बाती हम' के लिए कई अवॉर्ड्स जीते, जिनमें स्टार परिवार अवॉर्ड, इंडियन टेली अवॉर्ड और ज़ीगोल्ड अवॉर्ड शामिल हैं।

दीपिका सिंह के सबसे हालिया प्रोजेक्ट्स में कलर्स टीवी का शो 'मंगल लक्ष्मी' शामिल है, जहां वह मंगल श्रीवास्तव सक्सेना की भूमिका निभा रही हैं। दीपिका सिंह ने 'टीटू अंबानी' से हिंदी फिल्मों में भी कदम रखा था।

अभिनेत्री ने भले ही पर्दे पर कम रोल किए, लेकिन उन चुनिंदा रोल से भी उन्होंने दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है। अभिनेत्री ने साल 2011 में स्टार प्लस के धारावाहिक 'दीया और बाती हम' में संध्या का किरदार निभाकर दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई थी। इसके बाद उन्होंने 'कवच... महाशिवरात्रि' (2019) और 'द रियल सोलमेट' (2018) जैसे शो में काम किया था और अब वे 'मंगल लक्ष्मी' में नजर आ रही हैं।

अभिनेत्री के निजी जिंदगी में नजर डालें तो उन्होंने 2 मई 2014 को 'दीया और बाती हम' के निर्देशक रोहित राज गोयल से शादी की। आज दोनों का एक बेटा है, जिसका नाम सोहम गोयल है।

--आईएएनएस

 

 

