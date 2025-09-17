मनोरंजन

Deepika Singh Photos : दीपिका सिंह का स्टाइलिश अंदाज, सोशल मीडिया पर तस्वीरें की पोस्ट

दीपिका सिंह ने सिल्वर गाउन में शेयर की स्टाइलिश तस्वीरें, फैंस ने की जमकर तारीफ।
Sep 17, 2025, 07:29 PM
मुंबई: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री दीपिका सिंह ने बुधवार को सोशल मीडिया पर अपनी कुछ शानदार तस्वीरें साझा कीं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई इन तस्वीरों में दीपिका का ग्लैमरस और आकर्षक लुक काफी शानदार दिख रहा है।

दीपिका ने मेटैलिक सिल्वर कलर का खूबसूरत गाउन पहना है, जो उनकी सुंदरता को और निखार रहा है। मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने अपने लुक को और भी खास बनाया। उनके कानों में स्टाइलिश इयररिंग और हाथों में ब्रेसलेट उनकी सादगी और फैशन के बीच शानदार तालमेल दिखा रहे हैं।

पहली तस्वीर में दीपिका अपने बालों को संवारते हुए कैमरे की ओर देखकर पोज दे रही हैं। दूसरी तस्वीर में वह अपने हाथों को पकड़ते हुए आत्मविश्वास से भरे अंदाज में कैमरे की तरफ देख रही हैं। बाकी तस्वीरों में भी उन्होंने अलग-अलग स्टाइलिश पोज देकर अपने फैशन सेंस का जलवा बिखेरा है। हर तस्वीर में उनका अनोखा अंदाज और मुस्कान प्रशंसकों को लुभा रही है।

इन तस्वीरों के साथ दीपिका ने एक खूबसूरत कैप्शन भी लिखा, "परंपरा से जुड़ा और सुंदरता से भरपूर।"

तस्वीरों को देख फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। कमेंट सेक्शन में प्रशंसकों ने 'दिल' और 'आग' वाले इमोजी के साथ उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ की।

दीपिका सिंह टीवी धारावाहिक 'दिया और बाती हम' में संध्या राठी का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुई थीं। उनकी एक्टिंग और सादगी ने हमेशा दर्शकों का दिल जीता है। दीपिका ने 'दिया और बाती हम' के लिए कई अवॉर्ड्स जीते, जिनमें स्टार परिवार अवॉर्ड, इंडियन टेली अवॉर्ड और ज़ी गोल्ड अवॉर्ड शामिल हैं।

दीपिका सिंह के सबसे हालिया प्रोजेक्ट्स में कलर्स टीवी का शो 'मंगल लक्ष्मी' शामिल है, जहां वह मंगल श्रीवास्तव सक्सेना की भूमिका निभा रही हैं। दीपिका सिंह ने अपनी फिल्म 'टीटू अंबानी' से हिंदी फिल्मों में भी कदम रखा है।

 

 

