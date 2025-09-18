मनोरंजन

Kalki 2898 AD Sequel : ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल से दीपिका पादुकोण बाहर, मेकर्स ने किया कंफर्म

कल्कि 2898 एडी सीक्वल से दीपिका पादुकोण बाहर, वैजयंती मूवीज की आधिकारिक घोषणा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 18, 2025, 12:21 PM
‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल से दीपिका पादुकोण बाहर, मेकर्स ने किया कंफर्म

मुंबई: ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल का इंतजार दर्शकों को लंबे समय से है। पहले कहा जा रहा था कि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इसमें अपने रोल को आगे बढ़ाती दिखाई देंगी। इसी बीच, निर्माताओं ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि अब अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फिल्म के सीक्वल का हिस्सा नहीं हैं।

इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि यह सुपरहिट फिल्म 'प्रतिबद्धता और उससे भी अधिक' की हकदार है।

फिल्म की निर्माण कंपनी वैजयंती मूवीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह घोषणा की। कंपनी ने पोस्ट में लिखा, ''यह आधिकारिक घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण अब ‘कल्कि 2898 एडी’ के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हम आगे साथ काम नहीं करेंगे। पहली फिल्म के लंबे सफर के बावजूद हमारी कोई स्थायी साझेदारी नहीं बन सकी। ‘कल्कि 2898 एडी’ जैसी फिल्में पूर्ण समर्पण और उससे भी अधिक प्रतिबद्धता की हकदार हैं। हम दीपिका को उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं।''

वहीं, इस फिल्म के सीक्वल की शूटिंग जारी है, कुछ समय पहले फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इसकी जानकारी अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी थी।

2024 में रिलीज हुई नाग अश्विन की फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ में अमिताभ बच्चन, कमल हासन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी जैसे कलाकारों ने काम किया है।

बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए यह फिल्म 2024 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और इतिहास की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनी थी।

यह फिल्म हिंदू धर्मग्रंथों से प्रेरित है, इसे अश्विन के कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली किस्त कहा गया था। फिल्म में दीपिका पादुकोण ने लीड रोल प्ले किया था। फिल्म में दिखाया गया था कि उनके गर्भ में ऐसा बच्चा पल रहा है, जो आने वाले समय में दुनिया को बचाएगा।

दीपिका पादुकोण की बात करें तो पिछली बार वह रोहित शेट्टी की फिल्म 'सिंघम अगेन' में पर्दे पर नजर आई थीं। इस फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे, और उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार भी नजर आए थे। यह फिल्म शेट्टी की कॉप यूनिवर्स फ्रेंचाइजी की पांचवीं फिल्म थी।

 

 

Nag AshwinPrabhasIndian CinemaDeepika PadukoneTelugu cinemaAmitabh Bachchanbollywood newsKalki 2898 ADFilm IndustryVyjayanthi Movies

Related posts

Loading...

More from author

Loading...