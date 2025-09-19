Deepika Padukone : दीपिका पादुकोण ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल से बाहर, एक्ट्रेस के वर्क कमिटमेंट पर उठ रहे सवाल?

मुंबई: अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल से बाहर हो गई हैं। गुरुवार को इसके मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करते हुए फैंस के साथ यह जानकारी साझा की। मगर इसकी वजह क्या है?

इसके पीछे फिल्म निर्माताओं ने तर्क दिया है कि यह सुपरहिट फिल्म 'प्रतिबद्धता और उससे भी अधिक' की हकदार है। फिल्म की निर्माण कंपनी वैजयंती मूवीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''यह आधिकारिक घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण अब ‘कल्कि 2898 एडी’ के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हम आगे साथ काम नहीं करेंगे। पहली फिल्म के लंबे सफर के बावजूद हमारी कोई स्थायी साझेदारी नहीं बन सकी। ‘कल्कि 2898 एडी’ जैसी फिल्में पूर्ण समर्पण और उससे भी अधिक प्रतिबद्धता की हकदार हैं। हम दीपिका को उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं।''

फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ दूसरी फिल्म है जिससे दीपिका पादुकोण बाहर हुई हैं। इससे पहले फिल्म 'स्पिरिट' से उनको हाथ धोना पड़ा था, जिसे संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित करने वाले थे।

अभिनेता प्रभास की यह फिल्म छोड़ने पर मेकर्स ने उन पर यह आरोप लगाया था कि अभिनेत्री ने मां बनने और अपनी बेटी दुआ की देखभाल के लिए 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें आई थीं कि दीपिका ने फिल्म की कमाई और समझौते में संशोधन की भी बात मेकर्स से की थी। इसलिए उन्होंने दीपिका पादुकोण को फिल्म से बाहर करने का फैसला किया।

इस फिल्म में उनकी जगह अब तृप्ति डिमरी नजर आएंगी। दीपिका के फिल्म से हटने के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री पर फिल्म की कहानी को लीक करने की बात कही थी। उन्होंने इसे विश्वासघात कहा था।

वहीं हाल की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि एक सुपरस्टार जोड़ी अपनी अनुचित मांगों से निर्माताओं को परेशान कर रही है। कई लोगों का मानना ​​है कि यह जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हैं। इस तरह की बातें तब होने लगीं जब निर्देशक संजय गुप्ता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक सुपरस्टार कपल ने 11 वैनिटी की मांग की थी, जिसके चलते फिल्म ही बंद हो गई।

हालांकि, यह सब आरोप हैं या सच्चाई, इसका जवाब अभी नहीं मिला है। दीपिका पादुकोण या उनकी टीम ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है।