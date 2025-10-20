मनोरंजन

DDLJ Anniversary : 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के 30 साल पूरे, काजोल ने शेयर की पुरानी यादें

डीडीएलजे के 30 साल: काजोल ने यादें साझा कीं, शाहरुख संग रोमांस आज भी यादगार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 21, 2025, 03:21 AM
'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के 30 साल पूरे, काजोल ने शेयर की पुरानी यादें

मुंबई: बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (डीडीएलजे) को रिलीज हुए सोमवार को 30 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर अभिनेत्री काजोल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म से जुड़ी यादें ताजा कीं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़ी दो तस्वीरें पोस्ट कीं। पहली फिल्म का पोस्टर और दूसरी में मजेदार डायलॉग, "शाहरुख ने कहा काजोल के कान में, चल बर्गर शर्गर खाते हैं शर्मा जी की दुकान में।"

काजोल ने कैप्शन में लिखा, "डीडीएलजे को 30 साल पूरे हो गए। इस फिल्म को दुनियाभर में मिले प्यार और जगह को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आप सभी का शुक्रिया, जिन्होंने इसे इतना खास बनाया। स्लाइड करें और देखें, यह कितनी दूर तक पहुंची!"

20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई यह फिल्म आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी थी, जिसमें शाहरुख खान और काजोल ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। वहीं, अमरीश पुरी, फरीदा जलाल, अनुपम खेर, परमीत शेट्टी और मंदिरा बेदी अहम किरदार में थे।

दिलचस्प बात है कि फिल्म में करण जौहर ने भी शाहरुख के दोस्त के रूप में छोटा-सा किरदार निभाया था। 'डीडीएलजे' राज (शाहरुख) और सिमरन (काजोल) की प्रेम कहानी है, जो यूरोप में छुट्टियां मनाते हुए एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं।

सिमरन के पिता (अमरीश पुरी) उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर चुके हैं, लेकिन राज परिवार को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। कहानी का रोमांच, भावनाएं और हल्का-फुल्का हास्य दर्शकों को बांधे रखता है।

'डीडीएलजे' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और कई रिकॉर्ड बनाए थे। यह फिल्म भारतीय सिनेमा की पहचान बन गई, जिसने प्रेम, परिवार और संस्कृति को खूबसूरती से पेश किया था। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच आज भी उत्साह उतना ही देखने को मिलता है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सोशल मीडिया पर फैंस इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 'डीडीएलजे' की यादें फिर से ताजा हो रही हैं।

 

 

Bollywood classicsDDLJIndian CinemaAditya ChopraShah Rukh KhanKajol30 Years Celebration

Related posts

Loading...

More from author

Loading...