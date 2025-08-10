मनोरंजन

डायरेक्टर मोहित सूरी की पत्नी उदिता गोस्वामी बनीं डीजे, 'सैयारा' की सक्सेस पार्टी में बिखेरा जादू

Aug 10, 2025

मुंबई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की है। फिल्म की टीम इस उपलब्धि से सातवें आसमान पर है और इस अवसर पर फिल्म के मेकर्स ने एक शानदार सक्सेस पार्टी का आयोजन किया, जिसमें स्टारकास्ट और क्रू ने शिरकत की।

फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी की पत्नी उदिता गोस्वामी ने इस इवेंट में डीजे की भूमिका निभाई और धुनों से समां बांधा।

'सैयारा' के लीड एक्टर अहान पांडे की मां डीन पांडे ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पार्टी की तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में अहान पांडे और उनकी को-स्टार अनीत पड्डा की ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं और दोनों के बीच डेटिंग की अफवाहें उड़ने लगीं।

पार्टी में उदिता गोस्वामी डीजे कंसोल पर नजर आईं, जहां उन्होंने अपने पति मोहित सूरी की पहली फिल्म 'जहर' के रीमिक्स गाने 'वो लम्हे' को प्ले किया। इस गाने में उदिता ने भी लीड रोल निभाया था।

हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जो उनकी एक्टिंग से डीजे और म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने की शानदार यात्रा को दर्शाता है। देहरादून में मॉडलिंग से करियर शुरू करने वाली उदिता ने 'जहर' और 'अक्सर' जैसी फिल्मों में काम किया, जिनके गाने सुपरहिट रहे। बाद में उन्होंने संगीत के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाया और डीजे सुकेतु के मार्गदर्शन में डीजे बनने की ट्रेनिंग ली।

इस बीच, 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत करते हुए भारत में 21.5 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरी ओर, अजय देवगन और मृणाल ठाकुर स्टारर 'सन ऑफ सरदार 2' केवल 7.25 करोड़ रुपए की ओपनिंग ही कर पाई, जो 'सैयारा' की कमाई का एक-तिहाई है।

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, 'सैयारा' की सुनामी को देखते हुए 'सन ऑफ सरदार 2' ने अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ाई थी, लेकिन फिर भी यह फिल्म ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई।

'सैयारा' ने नई पीढ़ी के लिए वही जादू बिखेरा है, जो मिलेनियल्स के लिए 'कहो ना... प्यार है' और जेनरेशन एक्स के लिए 'कयामत से कयामत तक' ने किया था।

फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी ने बताया कि फिल्म की सफलता के चलते वह अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। उनकी शामें फिल्म की कमाई, थिएटरों में ऑक्यूपेंसी और दर्शकों की संख्या पर नजर रखने में बीतती हैं। उनकी पत्नी उदिता को इस व्यस्तता से कुछ शिकायतें हैं, लेकिन मोहित का कहना है कि यह एक सुखद एहसास है।

'सैयारा' अगले हफ्ते अपनी थिएट्रिकल रन का एक महीना पूरा करेगी और जल्द ही नेटफ्लिक्स पर अपनी ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है।

