मनोरंजन

डियर स्टूडेंट्स' का धमाकेदार टीजर आउट! निविन पॉल और नयनतारा की केमिस्ट्री ने मचाया धमाल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 16, 2025, 12:34 PM
डियर स्टूडेंट्स' का धमाकेदार टीजर आउट! निविन पॉल और नयनतारा की केमिस्ट्री ने मचाया धमाल

चेन्नई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। निर्देशक जॉर्ज फिलिप रॉय और संदीप कुमार की बहुप्रतीक्षित एक्शन कॉमेडी फिल्म 'डियर स्टूडेंट' के मेकर्स ने इसका टीजर शुक्रवार को जारी कर दिया है। टीजर ने फैंस और सिनेमा प्रेमियों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है।

अभिनेता निविन पॉली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर फिल्म के टीजर का लिंक साझा करते हुए लिखा, "'डियर स्टूडेंट' का टीजर रिलीज हो गया है। यह फिल्म जॉर्ज फिलिप रॉय और संदीप कुमार द्वारा बनाई गई है। इसमें अभिनेत्री नयनतारा के साथ कई नए कलाकार 'डियर स्टूडेंट्स' की भूमिका में हैं। मैं इस फिल्म का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं।"

टीजर की शुरुआत में हरि (निविन पॉली) की बेकरी में अभिनेत्री नयनतारा जाती हैं, और निविन उन्हें ग्राहक समझकर बेकरी के स्पेशल फूड गिनवाने लगते हैं, जिसके बाद नयनतारा उनसे कहती हैं कि वे कुछ निजी बातें करने आई हैं। इसके साथ ही बातचीत और कॉमेडी का सिलसिला शुरू हो जाता है।

टीजर से फैंस अंदाजा लगाते हैं कि नयनतारा फिल्म में एक पुलिस अफसर की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म की कहानी कुछ स्कूल स्टूडेंट्स के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें कॉमेडी के साथ-साथ एक्शन भी देखने को मिलेगा।

फिल्म की सिनेमैटोग्राफी आनंद सी चंद्रन और शिनोज ने की है, जबकि संगीत जस्टिन वर्गीज और सिबी मैथ्यू एलेक्स ने दिया है। फिल्म की एडिटिंग लाल कृष्ण ने की है, और कॉस्ट्यूम डिजाइन मेल्वी जे और मशर हम्सा ने किया है।

नयनतारा दक्षिण भारत की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, जिन्होंने हिंदी दर्शकों के बीच भी अपने शानदार अभिनय से पहचान बनाई है। नयनतारा ने विग्नेश शिवन से शादी की है। इस जोड़ी ने कुछ समय पहले ही अपनी शादी की सालगिरह खास अंदाज में मनाई थी। इस खास मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए प्यार भरे संदेश और खूबसूरत यादें साझा की थीं।

विग्नेश ने इंस्टाग्राम पर एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया, तो नयनतारा ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पति और बच्चों के साथ प्यारी तस्वीरें साझा की थीं। उनकी पोस्ट पर प्रशंसक भी जमकर कमेंट करते नजर आए थे। नयनतारा और विग्नेश ने जून 2022 में पारंपरिक दक्षिण भारतीय अंदाज में शादी की। अक्टूबर 2022 में सरोगेसी के जरिए नयनतारा और विग्नेश जुड़वां बेटों के माता-पिता बने।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...