डायना पेंटी का देसी स्वैग, येलो क्रॉप टॉप और मोजड़ी में बिखेरा जलवा

Aug 29, 2025, 01:09 AM

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्म 'कॉकटेल' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री डायना पेंटी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट तस्वीरों में डायना बेहद स्टाइलिश लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने येलो कलर के क्रॉप टॉप के साथ ब्लू कलर की जींस कैरी की है। वहीं, ऊपर से नेट का कुर्ता पहना है। लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने पैरों में मोजड़ी पहनी है।

तस्वीरों की बात करें तो वह पहली तस्वीर में झुमका पहनती दिख रही हैं, और दूसरी में कैमरे की तरफ देखती हुई स्माइल करती हुई अपने बालों को छू रही हैं। तीसरी तस्वीर में डायना स्टाइलिश अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। उनकी हर तस्वीर में चेहरे की रौनक साफ झलक रही है।

डायना ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में सिर्फ येलो, पिंक, और आसमानी रंग के तीन 'हार्ट' इमोजी पोस्ट किए हैं, जो उनकी इस ड्रेस और मूड को खूबसूरती से बयां कर रहे हैं।

उनकी इस तस्वीरों को कई यूजर ने लाइक किया है और फैंस ने 'ब्यूटीफुल' और 'गॉर्जियस' जैसे कमेंट किए हैं।

डायना ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। इसके बाद उन्हें साल 2012 में आई फिल्म 'कॉकटेल' में देखा गया था। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान, बोमन ईरानी और डिंपल कपाड़िया नजर आए थे। इसके बाद उन्हें फिल्म 'हैप्पी भाग जाएगी', 'परमाणु', 'सेल्फी', और 'ब्लडी डैडी' जैसी फिल्मों में देखा गया था।

अभिनेत्री के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह करण जौहर की वेब सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' में तमन्ना भाटिया के साथ नजर आएंगी, जो 12 सितंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।

