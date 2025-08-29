डांसिंग क्वीन माधुरी ने लगाया ग्लैमर का तड़का, पर्पल साड़ी में शेयर की तस्वीरें

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएएस)। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, अब भले ही बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिलती, लेकिन वह सोशल मीडिया के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर तीन खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उनका सादगी भरा अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। उनकी तस्वीरें देख फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे।

इन तस्वीरों में माधुरी ने पर्पल कलर की साड़ी पहन रखी है, जिसका बॉर्डर थोड़ा चौड़ा है। साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग पर्पल कलर का स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहा है। गले में नेकलेस और हाथों में गोल्डन कंगन उनके लुक को और भी ज्यादा आकर्षक बना रहे हैं। बालों को अभिनेत्री ने खुला रखा है। सादगी भरे अंदाज में माधुरी की खूबसूरती देखते ही बन रही है।

तीनों तस्वीरों में माधुरी अलग-अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर में वह अपने बालों को कान के पीछे करती दिख रही हैं और चेहरे पर हल्की-सी प्यारी मुस्कान है। दूसरी तस्वीर में वह कैमरे की तरफ मुस्कराते हुए देख रही हैं।

तीसरी तस्वीर में वह बालों को संवारते हुए फोटो क्लिक करा रही हैं।

अभिनेत्री ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया, "थोड़ा पर्पल कलर, थोड़ा चमक-दमक और बारिश का हल्का स्पर्श।"

उनकी इन तस्वीरों को लाखों लोगों ने लाइक किया है और कमेंट बॉक्स में फैंस ने 'ब्यूटीफुल', 'गॉर्जियस', और 'देसी क्वीन' जैसे शब्दों से उन्हें सराहा है। एक यूजर ने लिखा, "परम सुंदरी," तो दूसरे ने लिखा, "नेचुरल ब्यूटी क्वीन।"

इससे पहले माधुरी ने इंस्टाग्राम पर संजू राठौड़ के ट्रेंडिंग सॉन्ग 'शेकी-शेकी' पर डांस करते हुए वीडियो पोस्ट किया था, अभिनेत्री ने 'बेबी पिंक' रंग की साड़ी पहनी हुई थी और गाने के बोल के साथ एक्सप्रेशन देते हुए सॉन्ग हुक स्टेप्स कर रही थीं। वीडियो पोस्ट कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, "वाइब = शेकी मूव्स = अन्स्टॉपेबल।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम