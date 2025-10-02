ड्रीम वेडिंग को लेकर रानी चटर्जी ने जाहिर किए अपने ख्वाब, करिश्मा कपूर से है कनेक्शन

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। बड़े पर्दे पर कई बार दुल्हन बन चुकी भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी असल लाइफ में सिंगल हैं। एक्ट्रेस का नाम कई भोजपुरी स्टार्स के साथ जुड़ा, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया।

अब एक्ट्रेस ने अपने वेडिंग ड्रीम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रानी ने अभी से शादी में बजने वाले गानों की लिस्ट बना ली है।

रानी चटर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पर करिश्मा कपूर और सलमान खान की फिल्म 'दुल्हन हम ले जाएंगे' का गाना 'हे ना बोलो' शेयर किया है।

एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "मैं आज भी चाहती हूं कि ये गाना मेरी शादी में बजे।" लगता है कि एक्ट्रेस सलमान खान और करिश्मा कपूर की फैन हैं, तभी तो इस रोमांटिक वेडिंग सॉन्ग से अपने शादी के सपने संजो रही हैं।

रानी चटर्जी कई बार इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि वो शादी करना चाहती हैं, लेकिन सही समय और लड़के का वेट कर रही हैं। रानी का परिवार भी चाहता है कि वो अपना घर बसा ले, इसलिए वो भी रानी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। एक्ट्रेस ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो अरेंज मैरेज ही करेंगी, बस परिवार वाले अच्छा सा लड़का देख लें।

हाल ही में रानी चटर्जी ने शादी और जिम पर कमेंट करने वालों की क्लास लगाई थी। उन्होंने अपने जिम का वीडियो शेयर कर लिखा था, "शादी करने की उम्र में जिम ना करें। ये भाषण देने वाले मेरे प्रोफाइल से दफा हो जाएं। जिम करने की कोई उम्र नहीं होती छोटी सोच वालो।"

वर्क फ्रंट की बात करें तो रानी चटर्जी की कई फिल्में टीवी और यूट्यूब पर रिलीज हुई हैं। एक्ट्रेस की 'चुगलखोर बहुरिया' टीवी पर रिलीज हुई है, जो हफ्ते की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनी है। एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्म 'परिणय सूत्र' है, जिसका ट्रेलर जल्द ही रिलीज होगा।

