मनोरंजन

ड्रग्स मामले में ओरी ने जांच में शामिल होने के लिए मुंबई पुलिस से मांगा समय

Nov 20, 2025, 04:41 PM

मुंबई, 20 नवंबर (आईएएनएस)। फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर ओरहान अवत्रमणि उर्फ ओरी ने ड्रग्स मामले की जांच में शामिल होने के लिए मुंबई पुलिस से समय मांगा है।

ओरी के वकील का कहना है कि वे 25 नवंबर के बाद ही जांच में शामिल हो सकते हैं।

252 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में ओरहान अवत्रमणि से गुरुवार को पूछताछ होनी थी और उन्हें मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल के सामने पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने जांच के लिए समय मांगा है। मुंबई पुलिस ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि ओरी ने मुंबई पुलिस से समय की मांग की। उनके वकील का कहना है कि 25 नवंबर के बाद ही पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने आ पाएंगे। हालांकि, ओरी को समय देना है या नहीं, इस पर पुलिस अभी विचार कर रही है।

बीते बुधवार को मुंबई की एंटी नारकोटिक्स सेल ने ओरी को 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में समन भेजा था और पेश होने को कहा था। इस मामले के तार साल 2024 से जुड़े हैं, जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक महिला को 741 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) के साथ गिरफ्तार किया था। महिला ने पूछताछ में बताया कि वे सांगली स्थित एक केमिकल फैक्ट्री से ड्रग्स लेकर आती थी, जहां छापा मारने पर पुलिस को 122.5 किलो एमडी और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल मिले थे। पुलिस को छापेमारी के दौरान पता चला कि इस रैकेट के तार महाराष्ट्र से शुरू होकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और दुबई तक फैले हैं।

इस केस में मुख्य आरोपी के तौर पर आरोपी सोहेल शेख को गिरफ्तार किया था, जो ये पूरा रैकेट चला रहा था, लेकिन पुलिस को शक है कि कथित रूप से ये रैकेट दाऊद इब्राहिम सिंडिकेट से जुड़ा है।

इसी महीने मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने दाऊद इब्राहिम के साथ काम करने वाले ड्रग्स तस्कर सलीम डोला के बेटे ताहेर डोला को दुबई से मुंबई प्रत्यर्पित किया था। ताहेर डोला ने अपने बयान में खुलासा किया कि वह भारत और विदेश दोनों में होने वाली ड्रग्स पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करता था और इसमें बॉलीवुड स्टार्स, फिल्ममेकर्स, और मॉडल्स भी शामिल होते थे।

--आईएएनएस

पीएस/डीकेपी

