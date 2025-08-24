मनोरंजन

डिजाइनर से निर्माता बने मनीष मल्होत्रा, 'गुस्ताख इश्क' को लेकर दिया ये बड़ा अपडेट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 24, 2025, 05:49 AM

मुंबई, 24 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने सिनेमा के लिए अपना गहरा प्रेम जाहिर किया है। वह पहली बार एक फिल्म निर्माता बनकर सामने आ रहे हैं। इन दिनों वह 'गुस्ताख इश्क' फिल्म को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें विजय वर्मा और फातिमा सना शेख लीड रोल में हैं।

हाल ही में मनीष मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद खास पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी पहली फिल्म निर्माता के रूप में कदम रखने की खुशी जाहिर की और बताया कि यह फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है।

उन्होंने लिखा, ''बचपन से ही, मुझे सिनेमा से एक गहरा प्रेम रहा है। कहानियों का जादू, बड़े पर्दे की चमक, और वो भावनाएं जो क्रेडिट रोल के बाद भी दिल में बसी रहती हैं। उस प्यार ने मुझे आकार दिया है, और आज यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं एक सपना पूरा होते हुए देख रहा हूं।''

उन्होंने आगे लिखा, ''इस नवम्बर, एक निर्माता के रूप में मेरी पहली फिल्म 'गुस्ताख इश्क'... कुछ पागल जैसा... थियेटर्स में रिलीज होगी। एक फिल्म जो जुनून, कविता और हर रूप में प्रेम के जश्न से जन्मी है।''

बता दें कि फिल्म 'गुस्ताख इश्क' को निर्देशक विभु पुरी ने बनाया है, जो अपनी फिल्म 'हवाईजादा' के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और प्रतिभाशाली कलाकार शारिब हाशमी लीड रोल में हैं। साथ ही, फिल्म में विजय वर्मा और फातिमा सना शेख भी रोमांटिक जोड़ी के रूप में नजर आएंगे। संगीत के लिए मशहूर जोड़ी गुलजार और विशाल भारद्वाज एक बार फिर साथ आए हैं। ये दोनों पहले भी कई यादगार गाने बना चुके हैं।

फिल्म की शूटिंग 9 जनवरी 2025 से शुरू हुई और इसे नवंबर 2025 में थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। मनीष मल्होत्रा ने अपने पोस्ट के आखिर में बताया कि वह इस सोमवार फिल्म से जुड़ा कोई बड़ा अपडेट साझा करेंगे।

--आईएएनएस

पीके/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...