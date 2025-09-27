डांडिया इंटरस्कूल कम्पटीशन में जज बनीं पाखी हेगड़े, कहा- 'हर प्रतिभागी मेरे लिए विजेता'

मुंबई, 27 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने हाल ही में एक डांडिया इंटरस्कूल कम्पटीशन में हिस्सा लिया। इस शानदार आयोजन में पाखी विशिष्ट अतिथि और जज की भूमिका में नजर आईं। उन्होंने इस कार्यक्रम की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा कीं।

पाखी ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि यह आयोजन बेहद भव्य था और बच्चों की प्रतिभा, उत्साह और जुनून ने उनका दिल जीत लिया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा, "हर प्रतिभागी मेरे लिए विजेता है। जीत नंबरों में नहीं, बल्कि आपके जुनून और मेहनत में है।"

उन्होंने बच्चों के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि नन्हे कलाकारों ने उनका मन मोह लिया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी थे। पाखी ने आयोजकों को इस शानदार मंच के लिए धन्यवाद दिया, जहां बच्चे और डांस ग्रुप्स अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं।

तस्वीरों में पाखी बच्चों के साथ आयोजन में शामिल होते हुए दिख रही हैं। कुछ तस्वीरों में वह सोफे पर बैठकर कार्यक्रम का आनंद लेती नजर आईं। लुक की बात करें तो पाखी ने ब्राउन रंग की खूबसूरत साड़ी के साथ बेज रंग का ब्लाउज पहना। उन्होंने ब्रेसलेट और नेकपीस के साथ अपने लुक को और आकर्षक बनाया।

मिनिमल मेकअप और स्टाइलिश हेयरस्टाइल ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए।

इस आयोजन ने बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार अवसर प्रदान किया। पाखी ने इस मंच को सराहते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हैं।

पाखी हेगड़े ने करियर की शुरुआत दूरदर्शन के टीवी शो ‘मैं बनूंगी मिस इंडिया’ से की थी। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और पहली फिल्म मनोज तिवारी के साथ की, जिसका नाम ‘भईया हमार दयावान’ था।

पाखी हेगड़े ने मनोज तिवारी के अलावा रवि किशन, पवन सिंह, खेसारी लाल और दिनेश लाल के साथ सुपरहिट फिल्में दी हैं।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी