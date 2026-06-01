'डीडीएलजे' की यादों में खोईं एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी, शेयर किया अनुपम खेर संग पुराना सीन

मुंबई, 31 मई (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा की कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो सिर्फ अपने समय में ही नहीं, बल्कि दशकों बाद भी दर्शकों के दिलों में जिंदा रहती हैं। ऐसी ही एक फिल्म है 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', फिल्म के हर किरदार को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया और आज भी इससे जुड़े किस्से और सीन लोगों के दिलों को छू जाते हैं। इस बीच फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने मूवी से जुड़ी एक पुरानी याद को साझा किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म के एक सीन की क्लिप पोस्ट की।

इस सीन में हिमानी शिवपुरी और अनुपम खेर एक साथ नजर आ रहे हैं। इस दौरान अनुपम खेर उनके साथ मजाकिया अंदाज में बातचीत करते दिखाई देते हैं। वह उनसे कहते हैं कि वह सिमरन की बुआ नहीं, बल्कि उसकी बहन लगती हैं। इस सीन ने दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया था। इस सीन को साझा करते हुए हिमानी शिवपुरी ने लिखा, ''किसी ने मुझे यह क्लिप भेजी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। ऑडियो के लिए माफ करना, मुझे लगता है कि आपने भी इसे कई बार देखा होगा, लेकिन इसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई।''

उन्होंने लिखा, "यह फिल्म 'हम आपके हैं कौन' के बाद मेरी दूसरी फिल्म थी और इस सीन को देखकर मुझे वह ताजगी, वह सादगी और वे खूबसूरत पुराने दिन याद आ गए।"

'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' हिंदी सिनेमा की सबसे सफल और लोकप्रिय फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म का निर्देशन आदित्य चोपड़ा ने किया था और यह 20 अक्टूबर 1995 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी राज (शाहरुख खान) और सिमरन (काजोल) नाम के दो युवाओं के इर्द-गिर्द घूमती है, जो विदेश में मिलते हैं और धीरे-धीरे एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सिमरन का परिवार काफी सख्त है। इसके बावजूद राज हार नहीं मानता और सिमरन के परिवार का दिल जीतने की कोशिश करता है।

फिल्म में शाहरुख खान और काजोल के अलावा अमरीश पुरी, अनुपम खेर, फरीदा जलाल और परमीत सेठी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म के गाने और डायलॉग्स आज भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं।

--आईएएनएस

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