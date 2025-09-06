मनोरंजन

'डबिंग' लिखकर रानी चटर्जी ने दिया बड़ा हिंट, क्या है उनकी अगली फिल्म?

Sep 06, 2025, 05:41 AM

मुंबई, 5 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री रानी चटर्जी इन दिनों अपनी आगामी कॉमेडी फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी इस नई फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। रानी ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह डबिंग स्टूडियो में काम करती दिख रही हैं।

रानी ने वीडियो के साथ सिर्फ "डबिंग" लिखकर सीक्रेट बनाए रखा और यह नहीं बताया कि वह किस फिल्म के लिए डबिंग कर रही हैं। हालांकि, फैंस कयास लगा रहे हैं कि यह उनकी बहुचर्चित फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' या फिर 'इमरती दीदी' का हो सकता है। वीडियो में रानी का लुक बेहद साधारण और स्टाइलिश है। उन्होंने कैजुअल कपड़ों के साथ मिनिमल मेकअप किया है और बालों को हल्के कर्ल के साथ सजाया है।

'चुगलखोर बहुरिया' एक हल्की-फुल्की कॉमेडी फिल्म है, जिसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन गुरुवार को मेकर्स ने इसका पहला पोस्टर जारी किया था। पोस्टर में रानी और साथी कलाकारों के हाव-भाव देखकर लग रहा था कि यह कॉमेडी फिल्म है।

अंशुमन सिंह फिल्म क्रिएशन एंड मैड मूवीज बैनर तले इस फिल्म को अंशुमन सिंह, विनय सिंह और मधु शर्मा मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। वहीं, इसके निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी हैं। फिल्म को संगीत साजन मिश्रा ने दिया है और कहानी सुरेंद्र मिश्रा और विवेक मिश्रा ने लिखी है।

भोजपुरी सिनेमा में रानी की कॉमिक टाइमिंग और दमदार अभिनय की हमेशा सराहना होती रही है। फैंस इस फिल्म में उनके नए अवतार को देखने के लिए उत्साहित हैं।

रानी चटर्जी ने भोजपुरी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी फिल्में दर्शकों को हंसाने और मनोरंजन करने में हमेशा कामयाब रही हैं। इससे पहले अभिनेत्री की फिल्म 'सास-बहू चली स्वर्ग लोक' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर बी4यू पर हुआ था, जिसे देख फैंस ने उनके अभिनय की सराहना की थी।

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह 'परिणय सूत्र' में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग जारी है। इसके अलावा, वह 'अम्मा' फिल्म में भी नजर आएंगी, जो सिनेमाघरों के बजाय सीधे टीवी पर प्रसारित की जाएगी। उनके कई अन्य अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी अभी रिलीज के लिए तैयार हैं।

