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'कॉकटेल 2' का पहला रोमांटिक ट्रैक 'तुझको' आउट, प्यार के रंग में डूबे नजर आए शाहिद-रश्मिका

Cocktail 2 का नया गाना ‘तुझको’ रिलीज, रोमांस और इमोशन से भरपूर ट्रैक
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 25, 2026, 03:54 PM
'कॉकटेल 2' का पहला रोमांटिक ट्रैक 'तुझको' आउट, प्यार के रंग में डूबे नजर आए शाहिद-रश्मिका

मुंबई: अभिनेता शाहिद, रश्मिका और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' का नया गाना 'तुझको' सोमवार को रिलीज कर दिया गया है। यह एक सोलफुल और भावुक रोमांटिक ट्रैक है।

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने गाने को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "बहुत सारे प्यार और भावनाओं से भरा यह खूबसूरत गाना दिल को छू लेने वाला है।" उन्होंने आगे लिखा, "मुझे यह गाना बेहद पसंद आया और उम्मीद है कि आप सभी को भी यह उतना ही पसंद आएगा।"

गाने में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना की फ्रेस केमिस्ट्री देखने को मिलती है। स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री बेहद सहज, सुंदर और प्रभावशाली नजर आ रही है। यह कोई लाउड पार्टी सॉन्ग नहीं है बल्कि पूरा फोकस रोमांस, इमोशंस और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पर रखा गया है। गाने के खूबसूरत विजुअल्स और सुरीली धुन दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है।

हालांकि, इससे पहले गाने का टीजर भी रिलीज किया गया था, जिसने फैंस के प्रति गाने और फिल्म को लेकर उत्सुकता जाहिर की थी। अब पूरा रिलीज करने के बाद इसे दर्शकों और म्यूजिक लवर्स की ओर से जबरदस्त सराहना मिल रही है। अपनी शानदार मेलोडी की वजह से यह गाना धीरे -धीरे लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बन रहा है। गाने को अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान ने अपनी शानदार आवाज में गाया है, जबकि अमिताभ भट्टाचार्या ने इसके लिरिक्स लिखे हैं और प्रीतम चक्रवर्ती ने इसका संगीत तैयार किया है।

मेकर्स ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाते हुए गाने के आखिरी में कृति सेनन का सीन भी रखा है। पूरे गाने में रश्मिका और शाहिद के बीच खास बॉन्ड देखने को मिलता है लेकिन इसके आखिरी में कृति सेनन की एंट्री होती है, जिससे लव ट्राएंगल का ट्विस्ट आता है।

'कॉकटेल 2' साल 2012 की सुपरहिट रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है। आधुनिक रिश्तों और भावनात्मक उलझनों पर आधारित इस फिल्म में एक नया और दिलचस्प लव-ट्रायंगल देखने को मिलेगा। फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं और यह 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम

 

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