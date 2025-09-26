Chunky Pandey Birthday : 'लव यू आखिरी पास्ता', फनी शायरी के साथ फराह खान ने चंकी पांडे को किया बर्थडे विश

मुंबई: अपने मस्तमौला अंदाज से सबको हंसाने वाले चंकी पांडे शुक्रवार को अपना 63वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका असली नाम सुयश पांडे है। लेकिन, बॉलीवुड में एक्टर को चंकी पांडे के नाम से जानते हैं।

एक्टर को बॉलीवुड सेलेब्स की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां मिल रही है। अनन्या पांडे, काजोल, फराह खान समेत कई स्टार्स ने एक्टर को विश किया है। कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान ने एक्टर के आइकॉनिक डायलॉग के साथ उन्हें विश किया है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर चंकी पांडे के साथ स्टोरी पोस्ट की है।

फोटो में एक्टर के हाथ में पास्ता की प्लेट है और चेहरे पर हैरानी वाले एक्सप्रेशन्स हैं। एक्ट्रेस ने फोटो पर लिखा, ''हैप्पी बर्थडे चंकी पांडे, खुदा का वास्ता आई लव यू आखिरी पास्ता।''

फराह खान ने चंकी पांडे की तरह ही अजीबोगरीब शायरी की है। आपको बता दें कि 'मा... मा... मिया... आई लव पास्ता' चंकी पांडे का फेमस डायलॉग है।

चंकी की पत्नी भावना पांडे के साथ ही बेटी अनन्या पांडे ने भी एक्टर को विश किया है। भावना पांडे ने अपनी फैमिली की फुल फोटोज पोस्ट की हैं, जिसमें अनन्या बेहद छोटी हैं। भावना ने अपनी और चंकी की रोमांटिक फोटोज भी पोस्ट की हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हैप्पी बर्थडे... आई लव यू, चंकी पांडे।"

अनन्या पांडे ने भी चंकी की यंग एज की फोटोज शेयर की हैं, जिसमें एक्ट्रेस अपने पिता की गोद में दिख रही हैं और बहुत ही क्यूट लग रही हैं।

एक्टर की फैमिली फोटोज पर फैंस भी प्यार लुटा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे, चंकी पांडे… आप दो-दो राजकुमारियों के पिता हैं, भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे।" दूसरे यूजर ने लिखा, "कितना प्यारा परिवार है।"

बता दें कि चंकी पांडे ने फिल्म 'आग ही आग' (1987) से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसी फिल्म से एक्टर को बॉलीवुड में पहचाना जाने लगा, जिसके बाद एक्टर को डेविड धवन के साथ काम करने का मौका मिला और उन्होंने 'आंखें' फिल्म की, जिसमें उनके साथ गोविंदा भी स्क्रीन शेयर करते दिखे थे।