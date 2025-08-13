Choriyan Chali Gaon Nomination: 'छोरियां चली गांव' में ऐश्वर्या खरे को किया गया नॉमिनेट, एक्ट्रेस बोलीं, 'ये शो आपको हर तरह से टेस्ट करता है'

मुंबई: ज़ी टीवी के रियलिटी शो छोरियां चली गांव की कंटेस्टेंट ऐश्वर्या को नॉमिनेट किया गया है। उन पर इस शो से बाहर निकलने की तलवार लटक रही है। ऐश्वर्या को उनकी को-कंटेस्टेंट एरिका पैकर्ड ने नॉमिनेट किया।

इस पर ऐश्वर्या ने कहा, "मैंने उस पर विश्वास किया, मगर खुद को खतरे में पाकर उसने मुझे धोखा दिया।" इससे पहले ऐश्वर्या ने मालकिन ऑफ बसेरा राउंड में एरिका को वोट दिया था। तब उन्हें लग रहा था कि दोनों के बीच की समझ बरकरार रहेगी।

ऐश्वर्या ने कहा, "हमने एक-दूसरे का साथ दिया है; कम से कम मुझे तो यही लगा था। यह खेल का हिस्सा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस हद तक पहुंच जाएगा।"

हालांकि, जब एरिका को नॉमिनेट करने की पावर दी गई तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐश्वर्या का नाम ले लिया।

ऐश्वर्या ने आगे कहा, "जब उन्होंने मेरा नाम लिया, तो सिर्फ खेल ही नहीं, बल्कि दोस्ती भी बदल गई। उनके पास अधिकार था और उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। यह बहुत कुछ कहता है।"

एरिका के द्वारा ऐश्वर्या को नॉमिनेट करते ही होस्ट रणविजय और कंटेस्टेंट अनीता हसनंदानी उनके सपोर्ट में खड़े दिखे।

हालांकि, एरिका अपने फैसले पर अडिग रहीं और कहा कि ये सोच-समझकर उठाया गया कदम था और गेम की प्रोग्रेस के लिए जरूरी था, जबकि ऐश्वर्या के लिए दिल तोड़ देने वाला फैसला था।

"ऐश्वर्या ने कहा, 'यह जगह हर तरह से आपकी परीक्षा लेती है, और कई बार कठिन लड़ाई आपके प्रतिद्वंद्वी से नहीं, बल्कि उनसे मिलती है जिनके बारे में सोचते हैं कि वो आपकी तरफ हैं।"

पिछले एपिसोड में ऐश्वर्या ने एरिका के लिए एक गाना गाया था। गाना था तू मेरा हमदर्द है, इसे सुनकर एरिका की आंखें भर आई थीं।

इस शो को रणविजय सिंह होस्ट कर रहे हैं। ये एक रियलिटी शो है जो ग्रामीण बैकग्राउंड पर आधारित है। शो में अनीता हसनंदानी, कृष्णा श्रॉफ, ऐश्वर्या खरे, रमीत संधू, अंजुम फकीह, रेखा सुखेजा, डॉली जावेद, सुमुखी सुरेश, एरिका पैकर्ड, और सुरभि समृद्धी जैसे सेलिब्रिटी हैं।