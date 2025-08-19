Chiranjeevi Hanuman AI Film: 'चिरंजीवी हनुमान- द इटरनल' की सामने आई रिलीज डेट, जाने कब आएगी सिनेमाघरों में

मुंबई: हनुमान जयंती 2026 के मौके पर एआई जनरेटेड 'चिरंजीवी हनुमान- द इटरनल' रिलीज की जाएगी। यह फिल्म रामायण और पुराणों की कहानियों पर आधारित है।

यह फिल्म अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है, और इसको 50 से ज्यादा इंजीनियरों की टीम मिलकर बना रही है। फिल्म की कहानी न केवल भगवान हनुमान के बल और भक्ति को दर्शाएगी, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाएगी।

अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट के संस्थापक और सीईओ विक्रम मल्होत्रा ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है, "हमने पहले भी 'एयरलिफ्ट,' 'शकुंतला देवी,' 'टॉयलेट एक प्रेम कथा,' और 'राम सेतु' जैसी फिल्मों के जरिए भारतीय कहानियों को गर्व के साथ पेश किया है। हमारी कंपनी हमेशा से ही इनोवेशन को अपनाती है और इस बार हम अपनी फिल्म में एआई का उपयोग कर भगवान हनुमान की कहानी को एक अनोखे अंदाज में पेश कर रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हनुमान जी सिर्फ एक भगवान नहीं हैं, बल्कि हमारे धर्म और संस्कृति का प्रतीक भी हैं। वे करोड़ों लोगों के लिए आस्था, भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं। हम इस कहानी को पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं।"

कलैक्टिव आर्टिस्त नेटवर्क और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट मिलकर भगवान हनुमान की इस महान कथा को एक फिल्म के रूप में पेश कर रहे हैं।

कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के संस्थापक और समूह सीईओ विजय सुब्रमण्यम ने कहा, "हम ऐसी जगह काम करते हैं, जहां संस्कृति, कलाकार और तकनीक एक साथ आते हैं। हमें इस फिल्म के जरिए भारतीय परंपरा को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर एक नई तरह की कहानी कहने का मौका मिल रहा है। हम एआई के उपयोग में पूरी पारदर्शिता बरत रहे हैं ताकि कहानी की प्रामाणिकता बनी रहे। अबुंदंतिया के साथ यह साझेदारी हमें इस फिल्म को अनोखे तरीके से जीवंत करने का मौका दे रही है।"

'चिरंजीवी हनुमान - द इटरनल' विश्व भर के प्रमुख सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर ले जाएगी और तकनीक के साथ परंपरा का अनूठा मेल प्रस्तुत करेगी।

फिल्म का संगीत 'त्रिलोक' नाम के एक खास एआई-संचालित बैंड द्वारा तैयार किया जाएगा, जो भारतीय आध्यात्मिकता को आधुनिक म्यूजिक के साथ मिलाकर नया संगीत पेश करने के लिए जाना जाता है।